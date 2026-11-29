Pagelle Roma Monza: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27
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ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Balerdi 6.5, Ndicka 6.5, Hermoso 6.5 (71′ Koulierakis 6); Lulli 6.5, Cristante 6.5, Koné 6.5, Wesley 6 (71′ Ghilardi 6.5); Soulé 7.5 (58′ Dybala 5.5), Mora 6.5 (88′ Pisilli sv); Malen 7.5 (46′ Castro 6.5). All. Gasperini
MONZA (3-4-2-1): Thiam 5.5; Kouadio 5.5, Goglichidze 5 (52′ Ziolkowski 5.5), Carboni 5 (69′ Lucchesi 6); Birindelli 5 (85′ Touré sv), Pessina 5.5, Colombo 5.5 (85′ Ondoa sv), Mangas 5.5; Robinson 5.5 (69′ Zeballos 6.5), Mota 5.5; Varela 5. All. Juric