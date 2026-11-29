Il Club Brugge blindato frena il Milan per Tresoldi: valutazione sopra i 50 milioni e porte chiuse per gennaio

Il Milan di Rúben Amorim si prepara alla trasferta di lunedì sera contro il Cagliari nella 13ª giornata di Serie A, forte del 5-1 inflitto al Frosinone e della rimonta di Atene sull’Olympiakos in Europa League. Parallelamente al campo, però, la dirigenza rossonera è già al lavoro in vista dell’apertura del calciomercato invernale del 28 dicembre.

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Dopo i colpi estivi che hanno portato a Milanello Mario Gila, Gonçalo Ramos e Diego Moreira, il patron di RedBird Gerry Cardinale ha stanziato un nuovo budget tra i 50 e i 70 milioni di euro per alzare ulteriormente il livello della rosa.

Calciomercato Milan: perché l’opzione Nicolò Tresoldi perde quota

Per il reparto avanzato resta vivo l’interesse per Endrick ma tra i nomi monitorati in Europa figura anche Nicolò Tresoldi in forza al Club Brugge e seguito pure dal Bayern Monaco dopo lo stop del Pallone d’Oro Harry Kane

Come ricostruito da Matteo Moretto sul canale YouTube italiano di Fabrizio Romano, anche il Milan ha chiesto informazioni sui costi dell’eventuale operazione. Oggi, tuttavia, due fattori frenano la trattativa: da una parte la distanza economica tra la richiesta dei belgi e la valutazione rossonera; dall’altra le scelte tecniche, che vedono avanti profili come lo stesso Endrick e Arnaud Kalimuendo.

Il muro del Club Brugge verso la finestra invernale

Tresoldi non rappresenta dunque la prima scelta offensiva del club di Via Aldo Rossi. A complicare ulteriormente lo scenario contribuisce la posizione rigida del Club Brugge, che valuta il cartellino del giocatore oltre 50 milioni di euro ed è deciso a respingere ogni assalto a gennaio per trattenerlo almeno fino al termine della stagione.