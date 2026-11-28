Ardon Jashari potrebbe lasciare il Milan nel calciomercato di gennaio: c’è il Psv Eindhoven sulle sue tracce. Tutti i dettagli

Il futuro di Ardon Jashari torna al centro delle voci di calciomercato in vista della prossima sessione invernale. Approdato in rossonero due estati fa attraverso un investimento importante da 37 milioni di euro, il centrocampista svizzero classe 2002 potrebbe valutare un cambio di maglia già a gennaio per trovare maggiore continuità d’impiego.

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L’affondo del PSV Eindhoven e i primi contatti con l’entourage

A lanciare l’indiscrezione sull’asse Milano-Eindhoven è stato il giornalista belga Sacha Tavolieri attraverso SkySportCH, spiegando come il PSV Eindhoven abbia messo nel mirino il mediano elvetico per rinforzare la propria mediana nella seconda parte di stagione: “La telenovela di Ardon Jashari – si legge – potrebbe entrare nel vivo già nella finestra di mercato invernale. Il PSV Eindhoven è interessato al centrocampista svizzero e sta valutando la possibilità di presentare al Milan un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Si tratta di una pista che potrebbe trovare riscontro positivo presso il giocatore. Il club olandese considera il nazionale svizzero una priorità e ha già contattato i suoi rappresentanti, informandosi sulle condizioni contrattuali di Ardon Jashari, autore di un gol lo scorso fine settimana contro il Frosinone”.

La posizione del Milan e la concorrenza europea per Jashari

Resta ora da verificare quale sarà l’orientamento della dirigenza del Milan di fronte a una proposta basata sul prestito con diritto di riscatto, formula che non garantirebbe un rientro economico immediato a fronte dell’esborso sostenuto per assicurarsi il calciatore. Inoltre, la società olandese dovrà guardarsi dall’inserimento di altre pretendenti interessate al profilo del nazionale svizzero.

Come sottolineato ancora da Tavolieri, l’uscita nella sessione di riparazione resta uno scenario concreto ma ancora tutto da definire: “Sebbene una partenza già a gennaio non sia ancora confermata, la possibilità di lasciare Milano è ormai un’opzione da prendere seriamente in considerazione. Tuttavia, attenzione alla concorrenza: diversi club stanno monitorando la situazione del giocatore svizzero. Il PSV è quindi una squadra da tenere d’occhio, ma la questione è tutt’altro che risolta“.

Le prossime settimane risulteranno dunque decisive per capire se il Milan aprirà alla cessione temporanea o se Jashari proseguirà la sua stagione in rossonero.