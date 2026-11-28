Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano la pista Endrick: decisivi i rapporti con Roc Nation e la strategia del Real Madrid

Il Milan continua a lavorare per regalare a Ruben Amorim un rinforzo di assoluto talento nel reparto offensivo. Nonostante i recenti risultati positivi, Gerry Cardinale non ha cambiato strategia e considera Endrick uno degli obiettivi prioritari per rinforzare la rosa, già a gennaio oppure nella prossima estate.

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Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il brasiliano vorrebbe trovare maggiore continuità, mentre José Mourinho ha ribadito di non volere movimenti in entrata o in uscita durante il mercato invernale.

Calciomercato Milan, il futuro di Endrick dipende anche da Vinicius

Un ruolo determinante nella trattativa potrebbe essere ricoperto da Vinicius Junior. Nonostante il rinnovo contrattuale fino al 2032, l’attaccante brasiliano sarebbe finito nel mirino del PSG, alle prese con gli infortuni di Kvaratskhelia e Doué.

Vinicius, tuttavia, non avrebbe intenzione di lasciare Madrid. Una notizia favorevole al Milan, considerando che un’eventuale partenza del brasiliano ridurrebbe sensibilmente le possibilità di ottenere il via libera per Endrick.

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Calciomercato Milan, incontro imminente tra gli agenti e Florentino Perez

Gli uomini della Roc Nation Sports, agenzia che rappresenta entrambi i calciatori, discuteranno con Florentino Perez del futuro dei propri assistiti.

Endrick ha collezionato appena 160 minuti con il Real Madrid, contro i 248 disputati con la Nazionale brasiliana tra settembre e novembre. Inoltre, il prossimo rientro di Rodrygo rischia di ridurre ulteriormente lo spazio a disposizione del ventenne.

Calciomercato Milan, Cardinale prepara un investimento da 60 milioni

Il Milan punta a sfruttare i consolidati rapporti commerciali tra RedBird e Roc Nation, rafforzati ulteriormente dalla nomina di Brett Yormark alla guida di Milan Sports & Entertainment.

La società rossonera sarebbe disposta a investire 60 milioni di euro più bonus, concedendo al Real Madrid un diritto di recompra. Amorim potrebbe impiegare Endrick sia sulla trequarti destra sia come centravanti.

Cardinale considera il brasiliano un talento straordinario e punta a sfruttare anche l’assist di Kakà per anticipare la concorrenza della Roma.