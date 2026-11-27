Manchester United, attivata la clausola di rinnovo per Bruno Fernandes: il contratto del centrocampista portoghese passa dal 2027 al giugno 2028.

Il Manchester United blinda Bruno Fernandes. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il club inglese ha deciso di attivare l’opzione per il prolungamento contrattuale del centrocampista portoghese, estendendo la scadenza dell’accordo dal giugno 2027 al giugno 2028. Una decisione importante da parte della dirigenza dei Red Devils, che punta così a tutelare il futuro di uno dei giocatori più rappresentativi della squadra.

La mossa del Manchester United arriva in un momento particolare nei rapporti tra il club e il calciatore. Le trattative per un rinnovo a lungo termine, infatti, sarebbero attualmente in una fase di stallo. Per questo motivo, l’attivazione della clausola contrattuale rappresenta soprattutto una misura precauzionale, utile a garantire maggiore stabilità alla posizione del centrocampista e a evitare che il suo contratto possa avvicinarsi troppo alla scadenza.

Manchester United, attivata l’opzione per Bruno Fernandes

Bruno Fernandes, trequartista portoghese e punto di riferimento tecnico del Manchester United, continua a essere una figura centrale nel progetto sportivo del club inglese. Arrivato a Old Trafford nel gennaio 2020, il giocatore si è progressivamente affermato come uno dei leader della squadra, distinguendosi per qualità tecniche, visione di gioco, capacità realizzativa e personalità.

L’estensione contrattuale fino al 2028 consente dunque ai Red Devils di mantenere sotto controllo la situazione, soprattutto considerando le incertezze legate alla possibilità di raggiungere un nuovo accordo pluriennale.

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Rinnovo a lungo termine ancora in stand-by

La decisione della società non equivale necessariamente alla conclusione delle discussioni per un rinnovo più ampio. Al contrario, la situazione contrattuale di Bruno Fernandes resta da monitorare, con il dialogo tra le parti che potrebbe riprendere nei prossimi mesi.

L’obiettivo del Manchester United è evitare possibili complicazioni sul mercato e preservare il valore di un elemento fondamentale della rosa. Il centrocampista portoghese, dal canto suo, rappresenta ancora una pedina importante per le ambizioni della squadra.

La scadenza fissata a giugno 2028 offre quindi maggiore margine di manovra alla società inglese. Resta da capire se nei prossimi mesi si arriverà a un’intesa per un rinnovo a lungo termine oppure se l’attuale accordo resterà la soluzione definitiva.