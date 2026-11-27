Infortunio Adzic, il centrocampista del Sassuolo si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo il problema al ginocchio accusato con il Montenegro. Il classe 2006 rassicura tutti sui social

Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Vasilije Adžić, centrocampista del Sassuolo fermo dalla sosta per le nazionali a causa di un problema al ginocchio. Il giovane talento montenegrino, classe 2006, si è sottoposto a un intervento chirurgico, necessario dopo l’infortunio rimediato durante gli impegni con la propria selezione.

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A comunicare la notizia è stato direttamente il calciatore attraverso il proprio profilo Instagram, pubblicando un messaggio nel quale ha confermato il buon esito dell’operazione e manifestato tutta la propria determinazione nell’affrontare il recupero.

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Infortunio Adzic, cosa è successo durante Cipro-Montenegro

Il problema fisico risale allo scorso 15 novembre, quando Adžić aveva accusato un infortunio al ginocchio durante la partita tra Cipro e Montenegro.

Una situazione che aveva immediatamente imposto cautela, rendendo necessari ulteriori approfondimenti medici per stabilire il percorso terapeutico più indicato.

Dopo diversi consulti specialistici, è arrivata la decisione di procedere con l’intervento chirurgico, al quale il centrocampista si è recentemente sottoposto.

Sassuolo, Adzic rassicura tutti: il messaggio dopo l’operazione

Nonostante il momento delicato, Adžić ha voluto trasmettere un messaggio di fiducia e determinazione ai propri sostenitori.

Attraverso Instagram, il giocatore del Sassuolo ha confermato che l’operazione è andata bene, ringraziando quanti gli hanno manifestato vicinanza.

«Dio, so che non mi daresti mai qualcosa che non potrei affrontare. Accetto questa sfida con determinazione e ne uscirò ancora più forte. Queste cose possono succedere, ma ciò che conta di più è come reagiamo. L’operazione è andata bene. Grazie a tutti per il supporto e per i messaggi, ci vediamo presto!».

Parole che testimoniano la volontà del giovane montenegrino di affrontare con la giusta mentalità le prossime settimane.

Sassuolo, quando torna Adzic? Le ultime sui tempi di recupero

Superato l’intervento, per Vasilije Adžić si apre adesso la fase della riabilitazione, con l’obiettivo di recuperare gradualmente la piena condizione fisica.

Al momento, tuttavia, non sono stati comunicati tempi precisi per il ritorno in campo. Saranno necessari ulteriori aggiornamenti per comprendere la durata dello stop.

Il Sassuolo dovrà quindi attendere le prossime indicazioni mediche prima di poter programmare il reinserimento del centrocampista nelle attività della squadra.

La notizia positiva riguarda il buon esito dell’operazione, confermato direttamente dal giocatore. Per conoscere la data del suo rientro, invece, bisognerà aspettare nuove comunicazioni ufficiali.