Il Bologna punta Owusu-Oduro: interesse concreto e contatti per il portiere dell’AZ Alkmaar. Chi è, la sua storia e le sue caratteristiche tecniche

Il Bologna inizia a programmare con anticipo le prossime mosse tra i pali e guarda con grande attenzione in Olanda per rinforzare il proprio parco portieri in vista dei prossimi mesi. Nel mirino della dirigenza rossoblù è finito Rome-Jayden Owusu-Oduro, giovane estremo difensore classe 2004 di proprietà dell’AZ Alkmaar, legato al club biancorosso da un accordo di lunga durata fino al 30 giugno 2030.

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La strategia del Bologna per bruciare Auxerre e club inglesi

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Bologna si sarebbe già mosso concretamente avviando i primi contatti esplorativi per valutare la fattibilità dell’operazione. La corsa al cartellino del talento olandese si preannuncia tuttavia tutt’altro che semplice: sull’estremo difensore hanno infatti già posato gli occhi anche i francesi dell’Auxerre oltre ad alcune società della Premier League inglese. Proprio per evitare aste al rialzo, gli uomini mercato felsinei intendono muoversi in anticipo per provare a superare la concorrenza internazionale.

Chi è Rome-Jayden Owusu-Oduro: profilo, caratteristiche tecniche e percorso

Nato nei Paesi Bassi nel 2004 ma di origini ghanesi, Rome-Jayden Owusu-Oduro è considerato uno dei prospetti più interessanti dell’intera scuola dei portieri olandesi degli ultimi anni. Cresciuto interamente nel settore giovanile dell’AZ Alkmaar, ha compiuto tutta la trafila nel vivaio fino a imporsi prima con la formazione riserve (Jong AZ) e successivamente in prima squadra, ritagliandosi spazio da protagonista anche in Eredivisie e nelle competizioni europee.

Dal punto di vista tecnico e fisico, il portiere incarna perfettamente il prototipo dell’estremo difensore moderno:

Struttura fisica e reattività: dotato di una struttura atletica longilinea ed esplosiva, abbina ottimi riflessi tra i pali a una notevole rapidità nelle uscite basse nell’uno contro uno.

dotato di una struttura atletica longilinea ed esplosiva, abbina ottimi riflessi tra i pali a una notevole rapidità nelle uscite basse nell’uno contro uno. Costruzione dal basso: formato nella scuola calcistica olandese, possiede una spiccata dimestichezza nel gioco con i piedi, risultando prezioso come primo regista nella manovra arretrata.

formato nella scuola calcistica olandese, possiede una spiccata dimestichezza nel gioco con i piedi, risultando prezioso come primo regista nella manovra arretrata. Personalità ed esperienza giovanile: nonostante la giovane età, vanta già un percorso consolidato nelle nazionali giovanili dei Paesi Bassi, tra cui l’Under 21, oltre a essere stato protagonista nella storica cavalcata dell’AZ Alkmaar nella UEFA Youth League.

Un profilo futuribile ma già abituato a palcoscenici competitivi, ideale per il progetto tecnico del Bologna in Serie A.