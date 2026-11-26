Urbano Cairo alla Sampdoria: clamorosa ipotesi in caso di cessione del Torino! Novità importantissime

Il futuro del Torino e quello di Urbano Cairo tornano al centro delle indiscrezioni finanziarie del calcio italiano. Negli ultimi mesi, l’imprenditore piemontese — alla guida del club granata da oltre ventun anni, ovvero dal settembre 2005 — ha più volte ribadito la propria disponibilità a farsi da parte qualora si presentasse un acquirente solido e realmente intenzionato a rilevare la società. Nelle ultime ore, tuttavia, prende quota uno scenario inedito che collegherebbe il destino dei granata a quello della Sampdoria.

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Il nodo cessione del Torino: nessun’offerta vincolante e il dossier stadio

Al momento, sul tavolo di Cairo non sono ancora pervenute offerte d’acquisto per il Torino, bensì soltanto semplici manifestazioni di interesse. A frenare eventuali compratori, secondo quanto filtra, sarebbero soprattutto le richieste economiche del patron granata, giudicate finora troppo elevate dai potenziali investitori.

Il quadro resta comunque in evoluzione e strettamente legato al capitolo infrastrutture: il Torino ha infatti incassato la delibera di pubblico interesse per il progetto di riqualificazione dello stadio Olimpico Grande Torino e per il completamento del centro sportivo Robaldo. L’avvio ufficiale dell’iter per il restyling dell’impianto potrebbe rappresentare uno snodo decisivo per attrarre nuovi capitali e sbloccare la trattativa per il passaggio di proprietà.

L’indiscrezione de Il Foglio: l’idea Sampdoria accanto a Joseph Tey

Qualora dovesse concretizzarsi l’uscita di scena dal club piemontese, secondo quanto riportato da Il Foglio, Cairo potrebbe valutare una nuova sfida nel calcio italiano: l’ingresso nel capitale della Sampdoria.

Il club blucerchiato vive da diverse stagioni una fase complessa, bloccato in Serie B e reduce da profonde tensioni interne tra gli ex soci Matteo Manfredi — ormai uscito dalla società — e l’attuale azionista di maggioranza Joseph Tey. Proprio quest’ultimo non ha mai nascosto di essere alla ricerca di uno o più partner finanziari per rilanciare il club ligure.

Prima di poter ipotizzare una nuova operazione di salvataggio a Genova, resta però indispensabile chiudere il capitolo Torino: tutto dipenderà dalla comparsa di un compratore pronto a soddisfare la valutazione fissata dal presidente di RCS.