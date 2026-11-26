Juventus, Jeff Ekhator pronto alla prima presenza da titolare in una partita ufficiale contro l’Omonia: Spalletti punta sul giovane attaccante classe 2006, ma il mercato di gennaio potrebbe cambiare il suo futuro

Una grande occasione per Jeff Ekhator, pronto a vivere una serata importante con la maglia della Juventus. L’attaccante classe 2006 dovrebbe partire titolare nella sfida di Europa League contro l’Omonia, conquistando così la sua prima presenza dal primo minuto in una gara ufficiale con i bianconeri.

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Una possibilità significativa per il giovane centravanti, protagonista di una stagione condizionata da alcuni problemi muscolari. Dopo l’infortunio rimediato nell’amichevole estiva contro il Basilea, Ekhator aveva dovuto fermarsi per circa un mese, prima di subire un nuovo stop durante un allenamento.

Juventus, Spalletti punta su Ekhator: le parole del tecnico

Nonostante le difficoltà, la società continua a credere nelle qualità dell’attaccante. Giovanni Carnevali, Marco Ottolini e soprattutto Luciano Spalletti considerano Ekhator un prospetto interessante.

Il tecnico lo ha già utilizzato nei finali delle partite contro AZ Alkmaar e Fiorentina, apprezzandone le caratteristiche fisiche.

«Lo vedo come prima punta fisica, capace di pulire la palla e rendere la fase di possesso utile anche in un momento critico. Silvio per lui stravede, è uno degli amici più cari che ho nel calcio: e ora che ci sto lavorando sono totalmente d’accordo con lui. Non gli addosserei tutte le responsabilità di dover risolverci i problemi, ma è una promessa».

Juventus, Ekhator convince anche Baldini: la crescita in Under 21

A sostenere il giovane attaccante è anche Silvio Baldini, commissario tecnico dell’Italia Under 21, con cui Ekhator ha già trovato la via del gol.

«Ekhator è un giocatore fortissimo e credo che la Juventus se ne accorgerà, vuole crescere ed è più maturo degli anni che ha. Riesce a leggere le situazioni in campo con grande lucidità».

Parole che confermano la considerazione nei confronti del classe 2006, chiamato ora a dimostrare il proprio valore anche a livello di club.

Calciomercato Juventus, Ekhator può partire a gennaio: le squadre interessate

Il futuro dell’attaccante resta però da definire. Secondo Tuttosport, Genoa, Parma e Monza starebbero valutando la possibilità di accoglierlo durante il mercato invernale.

Il Genoa cerca alternative dopo l’infortunio di Lorenzo Colombo, mentre il Parma potrebbe considerarlo per sostituire Romero.

Attenzione soprattutto al Monza, che potrebbe inserire Ekhator nelle proprie valutazioni qualora dovesse concretizzarsi una cessione di Gustavo Varela, attaccante seguito dalla Juventus.

Non è esclusa, dunque, un’operazione che coinvolga entrambi i giocatori.

Ekhator Juventus, sette partite per convincere Spalletti

Prima dell’apertura del mercato, Ekhator avrebbe sette partite a disposizione per guadagnare spazio nelle rotazioni bianconere.

Spalletti continua a chiedere un centravanti più esperto e strutturato, ma il giovane potrebbe sfruttare le prossime opportunità per dimostrare di rappresentare una risorsa anche nell’immediato.

La sfida contro l’Omonia può diventare il primo passo decisivo: Ekhator si gioca una parte importante del proprio futuro alla Juventus.