Il Torino celebra i 120 anni di storia insieme ai propri tifosi: il gesto del club granata per il 3 dicembre
Una giornata speciale per celebrare una ricorrenza storica nel segno del legame indissolubile tra la squadra e la sua gente. In occasione dei 120 anni dalla fondazione del club, il Torino ha scelto di aprire le porte della propria casa per condividere questo traguardo iconico direttamente con i propri sostenitori: il prossimo 3 dicembre, infatti, la formazione granata guidata dal tecnico Ignazio Abate sosterrà un allenamento a porte aperte nella cornice dello stadio Olimpico Grande Torino.
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Orari, accessi allo stadio e incontro con i calciatori granata
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare una normale seduta di lavoro settimanale in un momento di festa collettiva, permettendo al popolo granata di stringersi attorno alla squadra nel giorno dedicato alla storia ultracentenaria della società. Tutti i tifosi interessati a partecipare all’evento potranno seguire dal vivo l’allenamento diretto da Abate e dal suo staff tecnico.
Nel dettaglio, ecco tutte le informazioni utili per prendere parte all’appuntamento allo stadio Olimpico Grande Torino:
- Data dell’evento: mercoledì 3 dicembre, giornata simbolica per celebrare i 120 anni del Torino.
- Orario di apertura e settori dedicati: i cancelli si apriranno a partire dalle ore 15:00, con accesso consentito al pubblico attraverso gli ingressi della Tribuna Ovest (lato corso Agnelli) e della Curva Maratona.
- Il terzo tempo con i tifosi: una volta conclusa la sessione di lavoro sul terreno di gioco, i calciatori granata si fermeranno a bordo campo per un momento interamente dedicato a foto e autografi con i sostenitori presenti sugli spalti.
Un abbraccio simbolico nel segno della storia del Toro
L’appuntamento del 3 dicembre rappresenta dunque un’occasione preziosa non soltanto per vivere da vicino la preparazione quotidiana del Torino di Abate, ma soprattutto per rinsaldare l’identità e il senso di appartenenza attorno ai colori granata nel giorno del 120° anniversario del club. Un pomeriggio aperto a famiglie, appassionati e tifosi di ogni generazione, pronti a colorare gli spalti della Curva Maratona e della Tribuna Ovest per rendere omaggio a oltre un secolo di passione calcistica.