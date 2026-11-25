Vincenzo Montella ripercorre la propria carriera in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: dall’esperienza sulla panchina del Milan ai problemi di mercato, passando per l’addio alla Turchia

Una carriera vissuta tra gol, panchine prestigiose, successi e qualche rimpianto. Vincenzo Montella si è raccontato in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ripercorrendo alcune delle tappe più importanti della propria vita calcistica.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’ex attaccante della Roma, oggi 52enne, ha affrontato numerosi argomenti: dall’esperienza alla guida della Nazionale turca al periodo sulla panchina del Milan, fino ai ricordi dello scudetto giallorosso del 2001. Non sono mancati giudizi sul presente, con particolare attenzione al lavoro di Ruben Amorim, alla crescita di Donyell Malen e alle ambizioni della Roma di Gian Piero Gasperini.

Montella e l’addio alla Turchia: il bilancio dell’esperienza in Nazionale

L’intervista si apre con il bilancio dell’avventura alla guida della Turchia, terminata dopo i risultati deludenti ottenuti al Mondiale e in Nations League. Montella ha ricordato soprattutto il percorso compiuto dalla squadra dal suo arrivo.

SULL’ADDIO ALLA NAZIONALE TURCA – «Questo non lo so, ma quando sono arrivato lì avevano paura di non andare agli Europei. Noi ci siamo qualificati, poi abbiamo fatto il Mondiale e la Lega A di Nations. Chiaro, il finale fa male ma a volte succedono cose imprevedibili nel calcio».

Il tecnico ha poi ricordato i primi passi della propria carriera da allenatore, iniziata sulla panchina della Roma quando aveva appena 36 anni.

SULL’ESORDIO DA ALLENATORE CON LA ROMA – «Per me debuttare da allenatore con la Roma a 36 anni è stato speciale, già da calciatore mi divertivo a leggere le partite – soprattutto perché partivo spesso in panchina… – ma quando poi alleni scopri un altro mondo».

Montella sul Milan di Berlusconi: «Era il mio sogno». Il retroscena sul presidente

Uno dei passaggi più significativi riguarda l’esperienza al Milan, iniziata nel 2016 sotto la presidenza di Silvio Berlusconi.

Montella ha confessato che allenare i rossoneri rappresentava un desiderio coltivato fin dall’infanzia, quando ammirava il Milan dei grandi campioni.

SULL’ESPERIENZA AL MILAN E IL RAPPORTO CON BERLUSCONI – «Intanto, ci tengo a dire che era il mio sogno. Io da bambino tifavo per il Milan dei campioni, stravedevo per Van Basten. Berlusconi era un signore, anche se spesso voleva mettere bocca e indirizzare le scelte. Era abituato a una squadra di Palloni d’oro, ma noi non ne avevamo. Scherzando gli dicevo che se me ne avesse comprato uno avrei giocato un calcio offensivo anch’io».

Un rapporto caratterizzato da grande rispetto, ma anche da qualche divergenza sulle scelte tecniche e sulle possibilità della squadra.

Montella e il mercato del Milan: la confusione negli acquisti e il sogno Cristiano Ronaldo

Il tecnico ha poi affrontato il tema del mercato dell’estate 2017, quando il Milan cambiò proprietà e investì su numerosi calciatori, tra cui Leonardo Bonucci e Hakan Calhanoglu.

Secondo Montella, proprio la gestione delle operazioni rappresentò uno dei problemi principali di quella stagione.

SUL MERCATO DEL MILAN E LE DIFFICOLTÀ DELLA STAGIONE – «Non me la ricordavo nemmeno come espressione. Mi sembravano più slogan pubblicitari che messaggi concreti. L’anno prima avevamo vinto la Supercoppa contro la Juventus ai rigori. Poi la stagione successiva ci fu tanta confusione: il cambio societario, molti giocatori nuovi e un caos generale negli acquisti. Non c’è stata sempre condivisione, molte volte non venivo nemmeno consultato. Pensi che al momento di prendere la punta, scoprii che avevamo finito il budget. Invece era uno dei ruoli su cui intervenire. Prendemmo Kalinic con quindici milioni era difficile fare di più».

Nello stesso periodo si parlò anche di un possibile arrivo di Cristiano Ronaldo in rossonero. Un’ipotesi alla quale Montella non aveva mai dato particolare credito.

SUL POSSIBILE ARRIVO DI CRISTIANO RONALDO AL MILAN – «Non ci ho mai creduto. Mi sembrava Fantacalcio».

Montella sul Milan di Amorim: la fiducia in Gonçalo Ramos e il consiglio alla società

Lo sguardo dell’ex allenatore si è poi spostato sul presente rossonero. Montella ha espresso apprezzamento per il progetto tecnico guidato da Ruben Amorim, soffermandosi anche sulle qualità di Gonçalo Ramos.

Il suo invito è quello di concedere il tempo necessario ai giocatori per adattarsi, senza giudicarli esclusivamente sulla base delle cifre investite per acquistarli.

SUL MILAN DI AMORIM E IL RENDIMENTO DI GONÇALO RAMOS – «Il gioco di Amorim mi ha convinto, va lasciato libero di imporre le sue idee. Mi piace anche Gonçalo Ramos ma bisogna dargli tempo. Non è che se ti hanno pagato 70 milioni allora automaticamente fai venti gol nella prima metà di stagione. Ci vogliono tempo e fiducia: può fare bene sia da unica punta che con un altro attaccante».

Montella sulla Roma: Malen da capocannoniere e il record dei quattro gol nel derby

Ampio spazio anche alla Roma, protagonista di un ottimo avvio di campionato sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

Tra i giocatori maggiormente apprezzati da Montella c’è Donyell Malen, autore di quattro gol contro il Parma e capace di eguagliare un’impresa realizzata proprio dall’ex attaccante nel derby contro la Lazio del 2002.

SU MALEN E IL RECORD DEI QUATTRO GOL – «Per me ne può fare anche cinque, è fortissimo e la Roma gioca bene e si diverte. Certo, io li avevo fatti in un derby, marcato da Nesta. Hanno un peso un po’ diverso. A parte questo, penso che l’olandese sarà il capocannoniere del campionato. Se continua così può fare trenta o più gol».

Una previsione importante, che conferma la fiducia dell’ex centravanti nelle qualità dell’olandese.

Montella ha inoltre risposto alla domanda sulle possibilità della formazione giallorossa di competere concretamente per lo scudetto.

SULLE POSSIBILITÀ SCUDETTO DELLA ROMA DI GASPERINI – «Possono lottare fino in fondo. Devono stare lì fino alla fine e poi chissà».

Montella ricorda lo scudetto della Roma: il gol alla Juventus e il rapporto con Capello

Impossibile non tornare alla stagione 2000/2001, quella del terzo scudetto della Roma. Tra i ricordi più importanti c’è il pareggio contro la Juventus, quando Montella entrò dalla panchina e segnò il gol del definitivo 2-2.

SUL RICORDO PIÙ BELLO DELLO SCUDETTO DELLA ROMA – «Il gol alla Juventus: perdevamo due a zero, io entrai nella ripresa e piazzai la zampata del pareggio. Poi la festa scudetto. La sera dopo la partita con il Parma facemmo una cena a casa mia. Capello non era invitato, ma venne lo stesso. Se fossi stato io ad aprirgli la porta gli avrei fatto fare prima un paio di giri del palazzo».

Il racconto ha inevitabilmente riportato l’attenzione sul rapporto complicato con Fabio Capello, allenatore della Roma campione d’Italia.

Con il passare degli anni, Montella ha maturato una maggiore consapevolezza rispetto ad alcuni comportamenti avuti durante la carriera.

SUL RAPPORTO CON FABIO CAPELLO – «Sì, penso di dovergli delle scuse. Io molte volte non mi sono comportato da professionista e me ne pento».

Montella tra Roma ed Euro 2000: la gioia più grande e il rimpianto con la Nazionale

Nella sua carriera, Montella ha vissuto anche momenti particolarmente dolorosi. Il principale rimpianto resta la finale degli Europei del 2000, persa dall’Italia contro la Francia dopo essere stata a pochi secondi dalla vittoria.

SUI RICORDI PIÙ BELLI E DOLOROSI DELLA CARRIERA – «Il più dolce è lo scudetto con la Roma, la città in festa e quei giorni magici. Il più brutto direi la finale di Euro 2000: eravamo a pochi secondi dalla vittoria. È una ferita che brucia ancora».

Il trionfo con la Roma e la delusione azzurra rappresentano dunque due estremi emotivi di un percorso che ha segnato profondamente l’ex attaccante.

Montella racconta Cassano e Balotelli: gli aneddoti sugli ex compagni e giocatori

Nella parte conclusiva dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Montella ha ricordato due personalità particolarmente riconoscibili del calcio italiano: Antonio Cassano e Mario Balotelli.

Sul primo, conosciuto sia da compagno di squadra sia da allenatore, non sono mancati aneddoti legati agli scherzi nello spogliatoio.

SUGLI SCHERZI DI ANTONIO CASSANO – «Con lui in spogliatoio era uno scherzo continuo. Una volta chiuse un medico fuori dal terrazzo in mutande, dopo aver finto di avere la febbre. Ne combinava di ogni. Io l’ho avuto prima da compagno di squadra, poi di stanza e l’ho pure allenato».

Diverso il ricordo dell’esperienza con Balotelli, allenato durante il periodo all’Adana Demirspor.

SUL CARATTERE DI MARIO BALOTELLI E L’ESPERIENZA ALL’ADANA – «Mario è un buono, al di là di quello che si possa pensare. Ma anche lui ha un bel carattere. Io l’ho avuto all’Adana e abbiamo avuto qualche screzio. Il secondo anno mi chiamò per chiedermi se tornare o meno e io gli dissi di stare a casa».

Un’intervista ricca di retroscena, quella concessa da Vincenzo Montella, tra la nostalgia per i successi con la Roma, le difficoltà affrontate al Milan e la convinzione che anche le esperienze meno fortunate possano diventare fondamentali nella crescita di un allenatore.