Raheem Sterling, l’ex attaccante di Manchester City, Chelsea e Arsenal è stato condannato a 12 mesi di reclusione con pena sospesa per guida pericolosa e possesso di protossido d’azoto

Guai giudiziari per Raheem Sterling. L’ex nazionale inglese è stato condannato a 12 mesi di reclusione, con sospensione della pena per 18 mesi, in seguito a un incidente stradale avvenuto lo scorso 28 maggio 2026 mentre si trovava alla guida della propria Lamborghini.

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Come riportato da Sky Sports, il tribunale di Basingstoke ha emesso la sentenza dopo che il calciatore aveva ammesso le proprie responsabilità per guida pericolosa, possesso di protossido d’azoto e rifiuto di fornire un campione per le analisi.

Raheem Sterling condannato: la sentenza del tribunale inglese

La decisione del giudice Kirsty Allman prevede una pena detentiva di 12 mesi, sospesa per 18 mesi. Sterling, dunque, non dovrà entrare immediatamente in carcere.

Il calciatore dovrà inoltre svolgere 100 ore di lavori socialmente utili e rispettare un divieto di guida di due anni. Per tornare al volante sarà necessario sostenere nuovamente l’esame di guida.

Raheem Sterling, l’incidente con la Lamborghini: cosa è successo

L’episodio risale alla mattina del 28 maggio, quando Sterling percorreva alcune strade inglesi, comprese le autostrade M25 e M3, a bordo della propria Lamborghini.

Secondo la ricostruzione riportata da Reuters, l’attaccante avrebbe guidato in maniera irregolare, spostandosi pericolosamente tra le corsie mentre inalava protossido d’azoto attraverso un palloncino.

La corsa si è conclusa con un incidente che ha provocato ingenti danni alla vettura. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non sono stati registrati feriti.

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno trovato diverse bombolette contenenti la sostanza, classificata nel Regno Unito come droga di classe C.

Sterling, le attenuanti considerate dal giudice

Nella definizione della pena, il tribunale ha valutato diverse circostanze attenuanti, tra cui l’assenza di precedenti penali, la precedente condotta alla guida e l’ammissione delle responsabilità.

Particolare importanza è stata attribuita anche alla decisione del calciatore di rivolgersi ai servizi di assistenza per le dipendenze dopo l’arresto.

Sterling ha infatti trascorso 12 giorni in una struttura residenziale per la disintossicazione, dimostrando quello che la corte ha considerato un «impegno genuino» nel percorso di recupero.

Raheem Sterling, futuro incerto dopo l’esperienza al Feyenoord

La vicenda giudiziaria arriva in una fase complicata anche per la carriera del 31enne inglese.

Dopo le esperienze con Liverpool, Manchester City, Chelsea e Arsenal, Sterling ha giocato nel Feyenoord, senza però trovare una nuova sistemazione al termine dell’ultima stagione.

Attualmente senza squadra, l’attaccante dovrà affrontare le conseguenze della sentenza mentre resta ancora da definire il proprio futuro calcistico.