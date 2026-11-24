Pagelle Manchester City Napoli: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta giornata della Champions League 2026/27
Pagelle Manchester City Napoli: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta giornata della Champions League 2026/2027.
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MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma 6; Matheus Nunes 5.5, Guehi 5.5, Gvardiol 6, O’Reilly 5.5; Anderson 6.5, Bouaddi 7; Cherki 7, Fernandez 5.5 (63′ Ndiaye 5.5), Allan 5.5 (55′ Doku 7); Haaland 5. All. Maresca
NAPOLI (4-5-1): Milinkovic-Savic 6; Spinazzola 6.5, Beukema 6.5, Rrahmani 6.5, Olivera 6; Politano 6.5, De Bruyne 6 (75′ Anguissa sv), Gilmour 7, McTominay 6, Lang 7; Hojlund 7 (75′ Giovane sv). All. Allegri