Dybala Roma, l’attaccante argentino presenta la sfida di Champions League contro il PSG, parla delle proprie condizioni fisiche dopo l’infortunio e si sbilancia sul futuro in giallorosso

La Roma si prepara alla prestigiosa trasferta di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma mercoledì 25 novembre. Alla vigilia dell’incontro, Paulo Dybala ha parlato delle ambizioni giallorosse, delle proprie condizioni fisiche e soprattutto del futuro, lasciando aperta la possibilità di concludere la carriera nella Capitale.

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L’attaccante argentino, intervenuto ai microfoni di Sky Sport e successivamente in conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza della sfida europea e la crescita del gruppo allenato da Gian Piero Gasperini.

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Dybala Roma, l’entusiasmo per il PSG e le condizioni dopo l’infortunio

La sfida contro i campioni francesi rappresenta un banco di prova importante per la formazione giallorossa. Dybala ha evidenziato la soddisfazione di poter affrontare avversari di altissimo livello, confermando anche di essere pronto a dare il proprio contributo.

SULLA CHAMPIONS LEAGUE E IL RIENTRO IN CAMPO – «Abbiamo lavorato tanto per giocare questo tipo di partite, su questi palcoscenici, con queste squadre che sono tra le più forti al mondo. E oggi abbiamo la possibilità di affrontarle e di capire qual è il nostro livello, dove siamo e cosa vogliamo fare. Quindi, a livello personale e a livello di squadra, sono molto orgoglioso della partita che affronteremo domani. Io penso che la squadra stia molto bene, al di là del fatto che giochi io o no. Questa squadra ha dimostrato di avere un’unione, una forza unica, seguendo le indicazioni del mister. Personalmente mi sento bene dopo il rientro, dopo la partita con il Parma. Mi sento bene, con voglia di giocare, di dare il mio contributo alla squadra e ovviamente di essere a disposizione».

Dybala Roma, il recupero procede bene: le sensazioni della Joya

Nel corso della conferenza stampa, l’argentino è tornato sul recente problema fisico, spiegando come la sosta abbia favorito il recupero.

Il ritorno contro il Parma gli ha consentito di ritrovare minuti importanti, anche se la condizione migliore arriverà attraverso la continuità.

Dybala Roma, il messaggio sul futuro: possibile chiusura della carriera in giallorosso

La dichiarazione più significativa riguarda però il futuro di Dybala alla Roma. L’attaccante non ha nascosto il desiderio di restare nella Capitale fino al termine della carriera, pur rimandando qualsiasi decisione definitiva.

SULLE CONDIZIONI FISICHE E IL FUTURO ALLA ROMA – «In questo momento mi sento bene. Non ho avuto tanti problemi durante il periodo dell’infortunio, anche perché poi c’è stata la sosta e ho potuto lavorare per due settimane con la squadra. Mi sono sentito bene nei minuti che ho giocato contro il Parma e sicuramente, con il tempo, partita dopo partita, mi sentirò sempre meglio. Mi piacerebbe chiudere la carriera qui. Adesso mi godo il momento, ho un anno di contratto qua, mi godo quello che sta facendo la squadra e poi vedremo».

Parole destinate ad alimentare le aspettative dei tifosi giallorossi. Nessuna certezza sul rinnovo, dunque, ma un’indicazione importante sulla volontà del giocatore, che intanto mantiene la concentrazione sulla sfida europea contro il PSG.