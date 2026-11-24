Formazioni ufficiali Manchester City Napoli: le scelte di Enzo Maresca e Massimiliano Allegri per la sfida di Champions League

Stasera alle 21:00 all’Etihad Stadium va in scena la super sfida di UEFA Champions League tra il Manchester City di Enzo Maresca — tecnico italiano elegante e pragmatico — e il Napoli guidato da Massimiliano Allegri — allenatore esperto e vincente — valida per la quinta giornata della fase campionato. Un incrocio ad altissima intensità da seguire qui su Calcionews24

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MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Gvardiol, Guehi, O’Reilly; Bouaddi, Anderson; Allan, Enzo Fernandez, Cherki; Haaland. A disposizione: in attesa

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Lang, Hojlund. A disposizione: in attesa