Caso Rocchi, il Gip di Monza ha definitivamente archiviato l’indagine sulle “bussate” alla sala Var di Lissone: ecco tutti i dettagli

Si chiude definitivamente sul piano giudiziario il fascicolo legato alle cosiddette “bussate” alla sala Var di Lissone. Come riferito dall’agenzia ANSA, il Gip di Monza, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura, ha disposto l’archiviazione dell’indagine per presunta frode sportiva che vedeva coinvolti l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l’ex supervisore Var Andrea Gervasoni e altri due varisti.

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La decisione del Gip di Monza: nessuna frode sportiva né favoritismi

Il procedimento riguardava la gestione e l’impiego degli ufficiali di gara al monitor durante alcune partite disputate tra il 2024 e il 2025, finiti sotto la lente degli inquirenti per verificare eventuali irregolarità o condizionamenti nelle designazioni. Gli approfondimenti investigativi hanno tuttavia smentito ogni ipotesi accusatoria, portando i magistrati a chiedere la chiusura del caso.

Nelle motivazioni del provvedimento di archiviazione riportate da ANSA, il giudice chiarisce come l’operato dei vertici arbitrali e degli addetti al video non fosse finalizzato ad alterare l’esito degli incontri o a favorire alcun club:

Assenza di interessi illeciti: gli accertamenti hanno escluso qualsiasi tornaconto privato o vantaggio “delle squadre coinvolte” nelle gare oggetto di verifica.

gli accertamenti hanno escluso qualsiasi tornaconto privato o vantaggio nelle gare oggetto di verifica. Criteri esclusivamente tecnici: dietro alle scelte contestate non vi era alcun intento fraudolento, bensì la volontà di individuare “la scelta più consapevole, nella valutazione allargata dei nomi tecnicamente possibili, la scelta più adeguata ad evitare errori in gara”.

Caso chiuso per i vertici arbitrali e la sala Var di Lissone

La pronuncia del Gip di Monza mette dunque un punto fermo su una vicenda che aveva suscitato forte clamore mediatico attorno al mondo arbitrale italiano. L’esclusione totale di qualsiasi finalità illecita restituisce piena legittimità alle valutazioni tecniche adottate nella gestione della sala operativa di Lissone nel biennio 2024-2025, scagionando completamente Gianluca Rocchi, Andrea Gervasoni e gli altri due varisti coinvolti nell’inchiesta.