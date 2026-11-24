Napoli, Kevin De Bruyne parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City. Il centrocampista belga affronta le indiscrezioni di mercato

Il futuro di Kevin De Bruyne continua a far discutere in casa Napoli. Il centrocampista belga, arrivato dal Manchester City, sta attraversando una stagione caratterizzata da alti e bassi, mentre si moltiplicano le indiscrezioni su una possibile partenza durante il calciomercato di gennaio.

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Tra le società accostate al giocatore figura il PSV Eindhoven, che sarebbe interessato a riportare il fantasista nei Paesi Bassi. Proprio alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City, De Bruyne ha affrontato l’argomento durante la conferenza stampa, soffermandosi anche sulle difficoltà incontrate nel suo percorso con Massimiliano Allegri.

Napoli, De Bruyne risponde alle voci di mercato: cosa ha detto sul futuro

Interrogato sulla possibilità di lasciare il Napoli, il centrocampista ha preferito non sbilanciarsi, alimentando ulteriormente gli interrogativi sulla sua permanenza in azzurro.

SUL FUTURO AL NAPOLI – «Non posso dire molto per il momento».

Il belga ha poi aggiunto: «ho 36 anni non 20, per questo ho tante cose per la testa ma per adesso non posso parlare tanto, posso dire solo che credo stia giocando bene e stia facendo una buona stagione; nulla da aggiungere».

Parole che non chiariscono definitivamente il suo futuro, ma evidenziano la volontà del giocatore di mantenere il massimo riserbo sulle possibili scelte di mercato.

Napoli, De Bruyne chiarisce il suo ruolo nel sistema di Allegri

Uno degli argomenti più discussi riguarda la posizione in campo del centrocampista, spesso chiamato a svolgere anche compiti difensivi nel sistema tattico di Allegri.

SULLA POSIZIONE IN CAMPO – «Ho giocato in tante posizioni. Ho cambiato spesso ruolo, per me è sempre dinamico».

De Bruyne ha quindi precisato: «Gioco in base al mio sentimento in campo, in base allo spazio e dove posso essere più pericoloso. Penso di aver giocato bene e poco importa la posizione».

Una risposta con la quale il belga ha ridimensionato le discussioni sul suo utilizzo tattico, ribadendo la propria capacità di adattarsi a diversi compiti.

De Bruyne, lo sfogo sulle dichiarazioni della moglie: parole durissime

Il momento più delicato della conferenza stampa è arrivato quando De Bruyne ha affrontato le polemiche nate da alcune dichiarazioni della moglie, successivamente riprese e interpretate dai media.

Il centrocampista non ha nascosto il proprio fastidio per l’attenzione riservata alla sua vita familiare.

SULLE POLEMICHE LEGATE ALLA MOGLIE – «Mi hanno dato fastidio le voci che sono uscite per un’intervista di mia moglie che nessuno ha letto bene. Ho visto foto di casa mia sui giornali, cose che mi hanno dato fastidio, parole male interpretate. Voi non conoscete la mia vita e non avete diritto di esprimervi sulla mia vita privata. È stato sgradevole per me e per mia moglie».

Una presa di posizione netta, con cui il giocatore ha voluto distinguere le questioni professionali dalla propria sfera privata.

Manchester City Napoli, De Bruyne ritrova il suo passato: il messaggio a Maresca

La partita di Champions League rappresenta un appuntamento particolarmente significativo per De Bruyne, chiamato ad affrontare il club nel quale ha trascorso dieci anni della propria carriera.

Il belga ha analizzato anche le caratteristiche del Manchester City allenato da Enzo Maresca.

SULLA SFIDA CONTRO IL MANCHESTER CITY – «Conosco Maresca e so come gli piace giocare, noi dobbiamo avere coraggio e trovare delle soluzioni per avere gli spazi tra le linee, ci siamo allenati su questo».

Intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista ha ricordato il precedente confronto contro la sua ex squadra, quando era stato sostituito dopo l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo.

SUL RITORNO A MANCHESTER – «Bello tornare a casa».

Poi la battuta: «spero di giocare qualche minuto in più dello scorso anno».

De Bruyne e il Manchester City, il legame resta fortissimo: «È il mio club»

Nonostante il trasferimento al Napoli, il rapporto tra Kevin De Bruyne e Manchester City rimane particolarmente profondo.

Il centrocampista ha ripercorso gli anni trascorsi in Inghilterra, parlando anche delle questioni che riguardano i titoli conquistati dal club.

SUL PASSATO AL MANCHESTER CITY – «Sono successe tante cose, io sono molto fiero di quello che ho fatto al City. È il mio club. Ho solo affetto per il Manchester City e questo non cambierà mai. La gente mi ha trattato benissimo per 10 anni, a me e alla mia famiglia. Se tolgono i titoli al club non cambia nulla, non toglie come abbiamo giocato; ci sono delle regole ma tutti giocano al limite, la cosa più importante sono i rapporti che ho avuto. Ho dato sempre il mio massimo e non penso che le persone cambierebbero opinione su di me».

Napoli, De Bruyne sulle differenze tra club e Nazionale: la risposta

Infine, il centrocampista ha affrontato il confronto tra il rendimento con la maglia del Belgio e quello mostrato con il Napoli.

SULLE DIFFERENZE TRA NAPOLI E BELGIO – «Sono abituato al modo di giocare con il Belgio, per me è più facile. Ma sinceramente ho l’impressione di giocare bene anche con il Napoli, non vedo differenze tra quello che faccio con il club e con la nazionale. Sono il Mondiale sono arrivato un po’ in ritardo, però ho giocato quasi tutte le partite».

De Bruyne ha dunque difeso le proprie prestazioni, mostrando fiducia nel lavoro svolto con la squadra di Allegri.

Restano invece aperti gli interrogativi sul calciomercato di gennaio. Tra le indiscrezioni sul PSV e le dichiarazioni del giocatore, il futuro del belga continua a essere uno dei temi principali in casa Napoli, mentre l’immediata attenzione si sposta sulla sfida europea contro il Manchester City.