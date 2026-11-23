Calciomercato Inter, Matthijs de Ligt potrebbe tornare in Serie A: i nerazzurri pensano all’olandese. Ecco tutti i dettagli

La dirigenza dell’Inter continua a scandagliare il mercato internazionale per rinforzare il pacchetto arretrato e tra gli osservati speciali spunta un profilo di assoluto spessore: Matthijs de Ligt. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, i vertici nerazzurri stanno monitorando con grande attenzione gli sviluppi attorno al centrale olandese del Manchester United, individuato come innesto ideale per alzare il livello della retroguardia guidata da Cristian Chivu. A differenza del Besiktas, deciso a tentare subito l’affondo nella finestra invernale di gennaio, il club milanese non considera l’operazione una priorità immediata, preferendo impostare una strategia sul medio-lungo periodo.

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Le fragilità emerse contro l’Atalanta e l’identikit del nuovo leader

L’esigenza di inserire un perno esperto nello scacchiere nerazzurro nasce direttamente dalle ultime indicazioni arrivate dal campo. Il rocambolesco 4-4 contro l’Atalanta ha infatti evidenziato alcune crepe strutturali nella tenuta difensiva della formazione di Chivu, capace di produrre molto in avanti ma vulnerabile al punto da incassare quattro reti e dilapidare per ben tre volte un doppio vantaggio. Nonostante la presenza di interpreti affidabili, al reparto manca ancora piena solidità nella gestione dei momenti chiave. In quest’ottica, il ventisettenne classe 1999 garantirebbe leadership, caratura internazionale e una conoscenza già collaudata della Serie A, maturata durante la precedente esperienza con la maglia della Juventus.

La situazione al Manchester United, il prezzo e l’orizzonte 2027

A rendere intrigante la pista contribuisce anche la fase di transizione che De Ligt sta vivendo a Old Trafford. Prelevato dal Bayern Monaco nell’estate 2024 per circa 50 milioni di euro e legato ai Red Devils fino a giugno 2029 (con opzione per un’ulteriore stagione), il difensore è reduce da un lungo stop dovuto a un serio problema alla schiena che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi un anno. Rientrato gradualmente nelle rotazioni con due apparizioni in Champions League, l’olandese non ha ancora ritrovato piena continuità e oggi la valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Mentre il Besiktas spinge per un prestito fino al termine della stagione e gli inglesi prendono tempo in attesa di un sostituto, l’Inter prepara il terreno per valutare l’affare soprattutto nell’estate 2027.