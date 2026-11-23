Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Calhanoglu dopo il problema al flessore accusato durante Atalanta-Inter

Non arrivano buone notizie per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter sarà costretto a saltare la partita contro lo Stoccarda e, secondo quanto riportato da Sky Sport, si va verso un forfait anche per la successiva gara contro il Genoa.

LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A

Il regista turco aveva accusato un problema al flessore durante il primo tempo della sfida contro l’Atalanta, terminata con il rocambolesco pareggio per 4-4. Un’uscita anticipata che aveva immediatamente fatto scattare l’allarme nello staff medico nerazzurro.

Calhanoglu, domani gli esami per stabilire i tempi di recupero

La situazione resta da monitorare attentamente. Per conoscere con maggiore precisione l’entità del problema fisico e soprattutto la durata dello stop bisognerà attendere gli accertamenti strumentali programmati per domani.

Soltanto dopo gli esami sarà possibile avere indicazioni più precise sulle condizioni del centrocampista e sui tempi necessari per il rientro in gruppo.

Nel frattempo, Cristian Chivu dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti. L’assenza di Calhanoglu rappresenta una perdita significativa per gli equilibri della squadra, considerando il peso del turco nella costruzione del gioco e nella gestione del centrocampo.

L’Inter spera naturalmente che il problema non sia particolarmente serio e che il giocatore possa tornare a disposizione nel minor tempo possibile. Le prossime ore saranno decisive per capire meglio il quadro clinico.