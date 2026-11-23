Manchester United, debutto da incubo per Mauricio Pochettino: il Liverpool travolge i Red Devils per 4-0. Gary Neville si rende protagonista di una clamorosa scena in diretta televisiva

Inizio da dimenticare per Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United. Il tecnico argentino ha esordito con una pesantissima sconfitta per 4-0 contro il Liverpool, un risultato che ha immediatamente sollevato dubbi sulle sue scelte tattiche e sulla tenuta difensiva dei Red Devils.

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A criticare duramente la prestazione della squadra è stato Gary Neville, ex capitano e leggenda dello United, che durante il suo intervento ai microfoni di Sky Sports ha espresso tutta la propria delusione. Nel mirino dell’ex difensore sono finiti soprattutto Matthijs de Ligt e Leny Yoro, protagonisti di una serata particolarmente complicata.

Manchester United, Neville attacca Pochettino: la scelta di De Ligt scatena le polemiche

La prima critica di Neville riguarda la decisione di Pochettino di schierare De Ligt dal primo minuto. Secondo l’ex calciatore, il centrale olandese non avrebbe avuto le condizioni necessarie per affrontare una partita tanto impegnativa.

«Quando ho visto il suo nome nell’undici titolare sono rimasto sbalordito. Lo avevo visto a Como ed era completamente fuori forma. Lui doveva coprire Yoro e non lo ha fatto».

Un giudizio netto nei confronti del difensore, ma anche una critica indiretta alle valutazioni effettuate dall’allenatore argentino prima della sfida.

Manchester United, Neville boccia anche Yoro: parole durissime sulla difesa

L’analisi di Gary Neville si è poi concentrata sulle difficoltà incontrate da Leny Yoro, accusato di non aver garantito la necessaria copertura al compagno di reparto.

«E’ stato messo in difficoltà già nei primi 10 minuti. Devo dire che il posizionamento di Yoro e la sua capacità di coprire gli spazi alle spalle sono scarsi. Davvero scarsi. Yoro deve essere bravo a spostarsi e a coprire l’altro centrale di difesa: devi dare copertura al tuo compagno, ma lui non lo fa. È una prestazione complessivamente negativa da parte del Manchester United».

Una bocciatura che evidenzia le difficoltà difensive mostrate dai Red Devils nel pesante ko contro i rivali del Liverpool.

Manchester United, Neville si prende a schiaffi in diretta: la reazione diventa virale

Il momento più sorprendente dell’intervento è arrivato quando Neville, esasperato dalla prestazione della sua ex squadra, ha iniziato a prendersi a schiaffi durante la diretta televisiva.

Un gesto plateale, accompagnato da un messaggio rivolto ai giocatori del Manchester United.

«Vi dovete svegliare! Svegliatevi! Siete il Manchester United».

La scena si è svolta sotto gli occhi di Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool presente in studio, che ha reagito divertito.

L’episodio ha rapidamente attirato l’attenzione sui social, diventando il simbolo della frustrazione per la pesante sconfitta.

Per Pochettino, intanto, il lavoro è già in salita: dopo un debutto così negativo, il tecnico dovrà cercare risposte immediate sul piano tattico e mentale per rilanciare il Manchester United.