Monza-Fiorentina, Ivan Juric presenta la sfida della 12ª giornata di Serie A 2026/2027. Il tecnico brianzolo affronta il tema del futuro di Gustavo Varela

Il Monza si prepara ad affrontare la Fiorentina in una sfida importante per il proprio cammino in Serie A 2026/2027. Alla vigilia della partita, l’allenatore Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra, soffermandosi anche sulle strategie societarie e sul futuro dei giovani talenti della rosa.

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Particolare attenzione alle parole su Gustavo Varela, attaccante portoghese protagonista di un ottimo avvio di stagione e finito al centro di numerose indiscrezioni di calciomercato. Il tecnico ha parlato della possibilità di realizzare cessioni importanti, senza però annunciare una partenza del giocatore.

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Spazio anche alle condizioni degli indisponibili, al possibile ritorno di Matteo Pessina e alla crescita della formazione brianzola.

Monza, Juric parla del futuro di Varela: il messaggio sulle cessioni da 40-50 milioni

Uno degli argomenti principali della conferenza stampa riguarda il futuro dei giovani calciatori del Monza, con particolare riferimento a Gustavo Varela, seguito da diverse società italiane ed europee.

Juric ha ribadito l’importanza di costruire una squadra competitiva valorizzando i talenti emergenti, senza escludere la possibilità di cessioni importanti qualora le risorse venissero reinvestite correttamente.

SUL FUTURO DI VARELA E LE POSSIBILI CESSIONI – «L’obiettivo è rimanere in serie A con questi principi, e quindi ragazzi giovani. Se vendi qualcuno a 40-50 milioni come mi è successo a Verona e Torino e li riutilizzi in maniera intelligente per me è un bene. I margini di miglioramento sono impressionanti. Secondo me ha fatto la sua miglior prestazione contro l’Atalanta».

Le dichiarazioni confermano la fiducia dell’allenatore nelle potenzialità del giovane attaccante, senza tuttavia rappresentare un’apertura esplicita a una sua cessione durante il mercato invernale.

Monza-Fiorentina, Juric sugli infortunati: out Ngonge, Pessina può tornare titolare

Il tecnico brianzolo ha poi fatto il punto sulle condizioni della rosa, annunciando alcune assenze e un recupero importante per la sfida contro la Fiorentina.

Non saranno disponibili Maye, Michael Folorunsho e Cyril Ngonge, mentre Jan Ziolkowski tornerà a disposizione.

Attenzione anche alla situazione di Matteo Pessina, che ha ripreso ad allenarsi con continuità e potrebbe rappresentare una soluzione per il centrocampo.

SUGLI INFORTUNATI E LE SCELTE DI FORMAZIONE – «Maye, Folorunsho e Ngonge non ci saranno, mentre Ziolkowski sarà a disposizione. Mi chiedete se giocherà Birindelli o Toure… Mi piacciono entrambi, ho due giocatori che mi fanno sentir sereno. Pessina ha fatto due settimane di allenamento. Solo la sua presenza alza il livello dell’allenamento. Domani titolare? Ci penserò».

Il ritorno di Pessina rappresenta una notizia incoraggiante per Juric, che valuterà se impiegarlo immediatamente dal primo minuto oppure gestirne il minutaggio.

Restano inoltre aperte le valutazioni sul possibile utilizzo di Samuele Birindelli e Touré, entrambi apprezzati dall’allenatore.

Monza, Juric vede una squadra in crescita: il messaggio prima della Fiorentina

Nonostante una classifica ancora poco soddisfacente, Juric ha espresso fiducia nel percorso intrapreso dal Monza.

L’allenatore ha sottolineato i miglioramenti mostrati dalla squadra nelle ultime settimane, indicando soprattutto nella recente partita contro l’Atalanta alcuni segnali positivi.

SULLA CRESCITA DEL MONZA E LA SFIDA CONTRO LA FIORENTINA – «Siamo migliorati tantissimo, noto una crescita immensa anche a partire dall’ultima contro l’Atalanta. Il morale è molto alto. Non siamo soddisfatti a livello di classifica, ma come prestazioni sì. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada senza deprimerci. La Fiorentina ha una squadra importantissima, hanno fatto un sacco di acquisti. Andiamo a giocare con grandissimo coraggio e dovremo essere perfetti».

Il messaggio del tecnico è chiaro: il Monza deve continuare a credere nel proprio progetto tecnico, trasformando i progressi nelle prestazioni in risultati concreti.

Contro la Fiorentina servirà una prova di grande attenzione, ma Juric appare convinto delle potenzialità del gruppo. Tra il possibile recupero di Pessina e le prestazioni di Varela, i brianzoli cercano nuove certezze per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica.