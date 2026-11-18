Calciomercato Lazio, Dennis Man è il nome giusto per l’attacco di Gattuso? L’analisi VIDEO di Elia Serra

Le strategie del calciomercato Lazio in vista della prossima finestra di trattative potrebbero passare da un ritorno eccellente in Serie A. Per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Gennaro Gattuso, la dirigenza biancoceleste sta monitorando con attenzione il profilo di Dennis Man, esterno offensivo rumeno classe 1998 attualmente in forza al PSV Eindhoven. Una pista che il direttore sportivo Angelo Fabiani valuta come un’opportunità concreta, specialmente qualora dovesse materializzarsi la cessione di Matteo Cancellieri.

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Duttilità ed esperienza in Serie A: perché Man convince Gattuso

Dal punto di vista tecnico, l’ex giocatore del Parma rappresenterebbe un innesto immediatamente pronto per il campionato italiano. Durante la sua precedente avventura in Emilia, Man ha dimostrato di saper spaccare le partite grazie a strappi in velocità, capacità nel dribbling e partecipazione attiva alla manovra.

Nel sistema tattico di Gennaro Gattuso, la sua duttilità offensiva offrirebbe preziose alternative nelle rotazioni sugli esterni, garantendo imprevedibilità sia dal primo minuto sia a gara in corso. Inoltre, tornare nella Capitale permetterebbe all’attaccante di rilanciarsi in un torneo che conosce già alla perfezione.

La situazione al PSV di Bosz e la strategia di Fabiani

A favorire l’operazione potrebbe essere l’attuale momento vissuto dal calciatore nei Paesi Bassi. Al PSV Eindhoven, sotto la guida tecnica di Peter Bosz, lo spazio riservato al nazionale rumeno si è ridotto sensibilmente, spingendo il club olandese a non escludere una partenza a titolo temporaneo.

Per aggirare eventuali paletti economici e rispettare gli equilibri finanziari del club, Angelo Fabiani potrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Una soluzione sostenibile, strettamente legata però all’uscita di Matteo Cancellieri, indispensabile per liberare slot e risorse nel reparto offensivo.

Occasione per il presente o investimento per il futuro?

Resta infine da valutare la portata progettuale dell’eventuale innesto. Nel breve periodo, Dennis Man incarna il profilo ideale per garantire esperienza e freschezza immediata all’attacco biancoceleste senza gravare subito sul bilancio. Sarà poi il campo a stabilire se l’esterno rumeno potrà diventare un pilastro duraturo nel ciclo tecnico di Gattuso, giustificando un eventuale riscatto estivo. Prima di affondare il colpo, tuttavia, serviranno conferme sull’effettiva apertura del PSV Eindhoven e sulla volontà della Lazio di trasformare un semplice sondaggio in una trattativa reale.