Nel corso dell’RCS Sport Industry Talk, Paolo Scaroni ha commentato le voci riguardanti l’abbattimento dello Stadio Meazza

Il futuro di San Siro torna al centro del dibattito istituzionale. In occasione dell’RCS Sport Industry Talk, il numero uno del club rossonero Paolo Scaroni ha affrontato direttamente il tema delle indiscrezioni sull’abbattimento dello Stadio Meazza, ricostruendo i passaggi chiave del percorso che ha portato alla definizione del progetto per la nuova casa del Diavolo

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PAROLE – «San Siro? Leggo spesso che si discute sul fatto che si butti giù o meno. Sarà una decisione che prenderemo noi perché è nostro: c’è un atto notarile che lo dice»

PROGETTO STADIO – «È un percorso molto lungo seguito insieme all’Inter. La prima tappa è stata comprare il Meazza. Il secondo step è stato la presentazione del futuro stadio. Il terzo passaggio è stata la decisione delle Assicurazioni Generali di cogliere questa opportunità. Entro settembre 2027 tutte le autorizzazioni devono essere date, siamo in dirittura d’arrivo. Come sempre, su questi temi ci possono essere elementi di discussione. Diciamo che siamo fiduciosi, perché tutto l’iter fatto finora ci mette al riparo da potenziali disturbi“»

CARDINALE – «Cardinale non venderà mai il club. L’idea di Gerry Cardinale, che è arrivato al mondo del calcio italiano venendo da venticinque anni di sport è quella di creare Milan Sport Entertainment, cioè fare intorno al Milan altri sport oltre al calcio, fare entertainment, fare comunicazione e utilizzare il Milan e Milano perché dà grande importanza anche alla città, che è una di quelle emergenti in Europa, per creare intorno a questo un’attrattività proprio nei confronti di altri sport e di altre situazioni»