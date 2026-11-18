Calciomercato Napoli, gli azzurri studiano le strategie per gennaio tra prestiti e occasioni. Sebastiano Esposito e Jamie Bynoe-Gittens nel mirino, mentre Manna Pedro Morisco per il futuro della porta
Il Napoli guarda con attenzione alla prossima sessione invernale di calciomercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa senza compromettere gli equilibri economici della società. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando diversi profili, concentrandosi soprattutto su attacco e centrocampo, ma senza trascurare le possibili operazioni in prospettiva futura.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro potrebbe avere margini di manovra limitati in assenza di cessioni. Per questo motivo, la strategia dovrebbe privilegiare prestiti, formule flessibili e opportunità di mercato.
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Calciomercato Napoli, Sebastiano Esposito e Gittens tra le idee per gennaio
Uno dei nomi maggiormente apprezzati è quello di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 del Sassuolo, originario di Castellammare di Stabia.
La sua capacità di ricoprire diversi ruoli offensivi rappresenterebbe una soluzione interessante, soprattutto considerando le situazioni ancora da definire di Noa Lang, Lorenzo Lucca e David Neres.
Attenzione anche a Jamie Bynoe-Gittens, giovane esterno del Chelsea seguito pure dalla Roma. L’inglese potrebbe rappresentare un’occasione qualora il club londinese decidesse di aprire a una partenza temporanea.
Tra i possibili profili da monitorare in Premier League figurano inoltre Patrick Dorgu, Geovany Quenda e Mason Mount, giocatori che potrebbero diventare opportunità in caso di apertura dei rispettivi club.
Calciomercato Napoli, Patrick Zabi per il centrocampo: Manna studia il talento ivoriano
Per la mediana, il nome nuovo sarebbe quello di Patrick Zabi, centrocampista ivoriano classe 2006 del Paris FC.
Il giovane rappresenterebbe un investimento interessante per il futuro, soprattutto alla luce delle situazioni contrattuali di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa, entrambi indicati tra i giocatori con il futuro ancora da chiarire.
Il Napoli dovrà quindi valutare attentamente le necessità immediate e quelle legate al possibile ricambio generazionale.
Calciomercato Napoli, incontro per Pedro Morisco: novità anche tra i portieri
Le valutazioni di Manna riguardano anche la porta. Secondo il Corriere dello Sport, il dirigente avrebbe incontrato a Castel Volturno l’agente brasiliano Decio Berman, rappresentante di Pedro Morisco.
Il giovane portiere del Coritiba, già convocato nella Nazionale brasiliana di Carlo Ancelotti, sarebbe un profilo seguito in prospettiva.
La questione è collegata anche al futuro di Alex Meret, il cui contratto scadrà nel giugno 2027, mentre Vanja Milinkovic-Savic è legato al Napoli fino al 2029.
Resta inoltre tra i nomi valutati Matej Kovar, portiere ceco del PSV Eindhoven già seguito durante l’estate.
Il Napoli prepara dunque un mercato su più fronti, cercando di conciliare le esigenze della seconda parte della stagione con la costruzione della squadra del futuro.