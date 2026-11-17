Rinnovo Hincapié, ecco la strategia dell’Arsenal per blindare il difensore e tutti i big. L’analisi completa

Piero Hincapié ha firmato un nuovo contratto con l’Arsenal, prolungando la propria permanenza nel club londinese di dodici mesi, fino al 2032, con un significativo adeguamento economico. Approdato a Londra in prestito dal Bayer Leverkusen nel settembre 2025 e riscattato definitivamente in estate, il difensore ecuadoriano di 24 anni è diventato rapidamente un pilastro dello scacchiere di Mikel Arteta. Protagonista con 39 presenze nella storica cavalcata culminata con la vittoria della Premier League — attesa da 22 anni — e la finale di Champions League, Hincapié ha già totalizzato nove apparizioni in questa stagione, cinque delle quali in campionato.

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La strategia dei rinnovi: da Arteta a Rice e Saka

Il prolungamento dell’ecuadoriano si inserisce in una precisa politica societaria volta a blindare il nucleo centrale della rosa nel pieno della maturità agonistica. Come rivelato da The Athletic, anche il centrocampista Declan Rice e il difensore Jurrien Timber hanno concordato il rinnovo, mentre il portiere David Raya ha raggiunto un accordo per un nuovo contratto a lungo termine. Negli ultimi diciotto mesi avevano già firmato Bukayo Saka, William Saliba, Gabriel, Myles Lewis-Skelly ed Ethan Nwaneri, seguiti a ottobre dallo stesso tecnico Mikel Arteta, ormai tra gli allenatori più pagati al mondo.

L’analisi finanziaria: monte ingaggi in crescita e tagli allo staff

Secondo l’analisi del giornalista di finanza calcistica Chris Weatherspoon, mantenere ai vertici una squadra d’élite comporta però costi sempre più elevati. Per anni, frenato dai debiti per lo stadio, il monte ingaggi dell’Arsenal è rimasto distante dalle concorrenti: nel 2021-22 era inferiore di oltre 100 milioni di sterline rispetto alla media delle cosiddette ‘Big Six’, e ancora nel 2024-25 i 347 milioni di sterline spesi dai Gunners rappresentavano soltanto il quarto bilancio d’Inghilterra, ben 121 milioni (il 35%) in meno rispetto al Manchester City.

Oggi, tra acquisti da oltre 50 milioni, bonus per i trofei e adeguamenti contrattuali, la spesa salariale è destinata a impennarsi ulteriormente. Un quadro che aiuta a comprendere la scelta del club di licenziare 60 membri dello staff, pur a fronte di un fatturato record stimato intorno agli 800 milioni di sterline. Con diversi rivali inglesi in fase di ricostruzione e altri in attesa di possibili sanzioni, l’Arsenal ha scelto di spingere sull’acceleratore: un investimento oneroso, ma ritenuto indispensabile per aprire un ciclo vincente.