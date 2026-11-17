Emergenza finita per la Roma, Gasperini sorride: Svilar e Gollini recuperati in vista della trasferta di Parma

I padroni di casa del Parma, nonostante il recente stop rimediato contro il Bologna, mantengono un margine di vantaggio seppur minimo sulla zona retrocessione, con un solo punto di vantaggio nei confronti del Monza terzultimo. Di fronte al pubblico amico del Tardini, i ducali cercheranno l’intera posta in palio per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Dall’altra parte, la Roma arriva all’appuntamento forte di tre vittorie consecutive e di un momento di forma smagliante.

Il tecnico Gian Piero Gasperini punta dritto al poker di successi, potendo finalmente contare su importanti novità dall’infermeria che ridisegnano la situazione della squadra.

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Il rientro di Mile Svilar e l’impatto tra i pali

La notizia più attesa in casa capitolina è il pieno recupero di Mile Svilar, talentuoso portiere belga naturalizzato serbo classe 1999, distintosi per la sua reattività straordinaria e la grande sicurezza trasmessa all’intero reparto difensivo. Assente dal 19 settembre a causa di una frattura da stress al quinto dito del piede destro rimediata alla vigilia della sfida contro il Como, l’estremo difensore ha smaltito ogni problema fisico.

L’attenta gestione dello staff medico, che ha preferito posticipare il rientro per scongiurare pericolose ricadute, ha dato i suoi frutti. Con Svilar in campo, la retroguardia giallorossa aveva subito appena 4 reti in 6 partite tra Serie A e Champions League, un dato che certifica la sua importanza rispetto alle 14 reti incassate in 8 gare durante la sua assenza. Gasperini lo valuterà in rifinitura, ma le sensazioni per una maglia da titolare sono ottime.

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Finita l’emergenza portieri: Gollini recuperato e rinnovo vicino

Buone notizie anche per Pierluigi Gollini, affidabile portiere italiano ed ex Atalanta fermato recentemente da un problema alla schiena che lo aveva costretto a saltare le gare contro Manchester United e Sassuolo. Completamente ristabilito, Gollini tornerà in panchina, mettendo fine all’emergenza che aveva costretto Gasperini a schierare il terzo portiere Devis Vasquez.

Intanto, le ottime prestazioni offerte hanno convinto la dirigenza ad avviare i contatti per il rinnovo di Gollini, il cui contratto scade il 30 giugno 2027: le parti sono vicine all’intesa per prolungare l’accordo di un ulteriore anno. Con Svilar e Gollini pienamente recuperati, il mister originario di Grugliasco ha le armi giuste per puntare alla vetta e scalare posizioni in classifica.