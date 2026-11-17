Caso Mastantuono in casa Fiorentina, tutto fermo col Real Madrid: nessun colloquio per cambiare gli accordi estivi
Resta tutto invariato sul fronte del futuro di Franco Mastantuono. Nonostante l’impatto positivo mostrato fin qui nel campionato italiano e le voci circolate nelle ultime settimane su possibili manovre anticipate, tra il club gigliato e il Real Madrid non si registrano al momento contatti per ridiscutere la formula del suo trasferimento.
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Gli accordi estivi: prestito secco fino a giugno 2027
Il giovane gioiello sudamericano è approdato a Firenze nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato attraverso un’operazione impostata sulla base del prestito secco. A distanza di mesi, in pieno novembre, le due società non hanno avviato alcun tipo di colloquio ufficiale o informale per modificare i termini contrattuali sottoscritti in estate.
L’attuale intesa garantisce comunque alla Fiorentina la permanenza del calciatore fino al termine della stagione sportiva, con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Tuttavia, all’interno dell’accordo non è stata inserita alcuna clausola legata a un eventuale diritto di riscatto a favore della società toscana, né tanto meno opzioni di controriscatto o prolungamento automatico.
Scenari futuri tutti da scrivere tra Firenze e Madrid
Di conseguenza, qualora la dirigenza viola decidesse nei prossimi mesi di provare a trattenere il classe 2007 all’ombra del Franchi anche oltre la naturale conclusione di questa annata, sarebbe necessario sedersi nuovamente al tavolo delle trattative con i Blancos per negoziare da zero un nuovo accordo economico e contrattuale.
Il destino a lungo termine del talento argentino resta dunque ancora interamente da scrivere e dipenderà dalle strategie tecniche del club spagnolo, sempre molto attento alla crescita dei propri giovani prospetti mandati a maturare all’estero. Per il momento, però, l’unico riferimento concreto in casa Fiorentina rimane quanto stabilito la scorsa estate, senza alcun passo ufficiale mosso tra i due club per rivedere i contorni dell’operazione.