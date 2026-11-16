Samuel Eto’o, ex attaccante dell’Inter del Triplete, avrebbe potuto tornare a giocare nel 2020 dopo il ritiro: Fabrizio Romano racconta la proposta del Racing Murcia

Il ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia del Ravenna, a distanza di undici anni dalla sua ultima partita ufficiale, ha riportato alla ribalta un interessante retroscena che riguarda un altro grande protagonista della storia del calcio. Si tratta di Samuel Eto’o, indimenticato attaccante dell’Inter del Triplete, che avrebbe potuto vivere un’esperienza simile alcuni anni dopo aver annunciato il proprio ritiro.

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A raccontare l’episodio è stato Fabrizio Romano, intervenuto attraverso il proprio canale YouTube. L’esperto di calciomercato ha svelato che l’ex centravanti camerunense aveva ricevuto una proposta concreta per tornare a giocare nel 2020, quando aveva ormai concluso la propria carriera professionistica.

Inter, Fabrizio Romano svela il retroscena sul ritorno di Eto’o

Secondo quanto raccontato da Romano, l’ex attaccante nerazzurro non è stato l’unico grande campione ad aver ricevuto offerte per tornare sui campi da calcio dopo il ritiro. Un’eventualità che ha riguardato anche Francesco Totti, storico capitano della Roma.

«Francesco Totti non è stato l’unico campione ad aver ricevuto questo tipo di proposte anche perché un altro campione che ha giocato in Serie A, un campione di livello mondiale e internazionale come Eto’o che ha vinto il Triplete con l’Inter e ha vinto tanto col Barcellona.»

Eto’o, l’offerta del Racing Murcia nel 2020 e il rifiuto del camerunense

Il retroscena risale al 2020, quando il Racing Murcia, formazione spagnola militante all’epoca in Tercera División, aveva valutato la possibilità di ingaggiare Samuel Eto’o in vista della sfida di Coppa del Re contro il Levante.

L’ex centravanti dell’Inter aveva annunciato il ritiro nel settembre 2019, ma il club spagnolo aveva provato a convincerlo a rimettersi gli scarpini.

«Samuel Eto’o si è ritirato nel 2019 ma poco dopo, nel 2020 inoltrato, ha avuto la possibilità di andare al Murcia. Hanno provato a riportarlo con sé e a convincerlo a tornare a giocare. Eto’o ci ha pensato ma ha detto di no per continuare il suo business in altre attività ma non tornando in campo».

Inter, Eto’o e il paragone con Ronaldinho: due leggende dal passato vincente

La vicenda torna d’attualità dopo quanto accaduto il 15 novembre 2026, quando Ronaldinho, all’età di 46 anni, è sceso in campo con il Ravenna nel derby di Serie C contro il Forlì.

A differenza dell’ex fuoriclasse brasiliano, Eto’o ha preferito non tornare a giocare, concentrandosi sulle proprie attività lontano dal terreno di gioco.

Una scelta che ha impedito ai tifosi di rivedere in azione uno dei protagonisti del leggendario Triplete conquistato dall’Inter di José Mourinho nel 2010, ma che oggi rappresenta un curioso retroscena nella carriera del campione camerunense.