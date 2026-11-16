Calciomercato Juventus, McKennie spaventa i bianconeri: «Passare allo United? Si tratta di una possibilità»

Calciomercato Juventus, Weston McKennie apre alla possibilità di trasferirsi al Manchester United: il nuovo allenatore Mauricio Pochettino conosce bene il centrocampista americano

Il futuro di Weston McKennie torna al centro delle voci di calciomercato Juventus. Il centrocampista statunitense è finito nel mirino del Manchester United, pronto ad avviare una nuova fase con Mauricio Pochettino in panchina. Il tecnico argentino, reduce dall’esperienza alla guida della Nazionale degli Stati Uniti, conosce perfettamente le caratteristiche del giocatore bianconero e potrebbe valutare un suo trasferimento in Premier League.

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A rendere ancora più interessante la situazione sono state le dichiarazioni dello stesso McKennie, che non ha escluso un possibile approdo a Old Trafford. Nonostante il contratto con la Juventus fino al 2030, il futuro dell’ex Schalke 04 continua dunque ad alimentare le indiscrezioni di mercato.

Calciomercato Juventus, McKennie apre al Manchester United: le dichiarazioni

Intervistato da The Athletic, il centrocampista americano ha commentato le voci relative a un possibile trasferimento al Manchester United, lasciando aperta la porta a nuovi scenari.

«Passare allo United? Si tratta di una possibilità, abbiamo molti ragazzi nella nostra squadra che sono destinati a fare delle mosse entro il prossimo anno. Quindi è inevitabile (che ci siano voci) ma non si sa mai cosa passa per la testa degli allenatori. Penso che potrebbe potenzialmente essere che alcuni dei ragazzi della nostra nazionale vengano tirati in ballo per andare al Manchester United, e potenzialmente che questo accada davvero».

Parole che non rappresentano una richiesta di cessione, ma confermano come McKennie consideri possibili nuovi intrecci di mercato tra i giocatori statunitensi e il tecnico argentino.

Calciomercato Juventus, il rapporto tra McKennie e Pochettino

Uno degli elementi più importanti riguarda proprio il rapporto costruito tra McKennie e Pochettino durante l’esperienza nella Nazionale americana.

Il centrocampista aveva già sottolineato il legame tra l’allenatore e il gruppo statunitense:

«È ovvio che Pochettino si è affezionato a questa squadra, vedendo anche la qualità che questa squadra ha da offrire».

La duttilità tattica del giocatore rappresenta una caratteristica particolarmente apprezzata dall’allenatore argentino, che lo ha utilizzato in diverse posizioni.

Calciomercato Juventus, Pochettino risponde sulle possibili operazioni

Interpellato sull’eventualità di portare alcuni calciatori della Nazionale americana al Manchester United, anche Mauricio Pochettino ha preferito mantenere prudenza.

«Ora non è il momento di parlarne. Tutti i bravi giocatori hanno sempre sogni di raggiungere il livello più alto. Il Man United è una delle squadre che si trova al livello più alto ed è il sogno per molti dei giocatori».

Per il momento non risultano trattative ufficiali tra Juventus e Manchester United per McKennie. Il centrocampista resta un elemento importante della squadra di Luciano Spalletti, ma l’interesse dei Red Devils potrebbe diventare un tema concreto nelle prossime sessioni di mercato.