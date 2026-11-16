Calciomercato Atalanta, Bernasconi rinnova: accordo quinquennale e ingaggio aumentato

La società nerazzurra blinda il giovane terzino Bernasconi: trovato l’accordo per un nuovo contratto di cinque anni con un adeguamento dello stipendio

L’Atalanta blinda Lorenzo Bernasconi. Il giovane terzino ha firmato il rinnovo del contratto con il club bergamasco, raggiungendo un’intesa per proseguire il proprio percorso in nerazzurro per altri cinque anni. Un segnale importante da parte della società, che conferma la fiducia nei confronti del calciatore e punta a garantirsi la sua permanenza anche per le prossime stagioni.

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A riportare la notizia è Fabrizio Romano, che ha confermato l’accordo tra le parti. L’intesa prevede un prolungamento quinquennale e anche un miglioramento delle condizioni economiche, con uno stipendio aumentato rispetto al precedente accordo.

Una scelta che testimonia la volontà dell’Atalanta di investire sui giovani talenti e valorizzare le risorse cresciute nel proprio ambiente. Bernasconi, grazie alle sue caratteristiche e alle prospettive di crescita, rappresenta un profilo sul quale la dirigenza bergamasca intende puntare con decisione.

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Atalanta, fiducia totale in Bernasconi: il futuro è nerazzurro

Il rinnovo permette alla società di mettere al sicuro il futuro del terzino, evitando possibili situazioni di incertezza contrattuale e confermando la centralità del progetto di crescita del giocatore.

Per Bernasconi si tratta di un riconoscimento importante, oltre che di una nuova responsabilità: cinque anni di contratto per continuare a crescere con l’Atalanta e conquistare sempre più spazio in prima squadra.



