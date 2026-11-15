Nations League, Francia e Inghilterra volano ai quarti! Spagna battuta dopo 43 partite, Italia eliminata: tutti i risultati

Nations League 2026/2027, verdetti definitivi nei gironi A1 e A3: la Francia supera la Turchia e chiude davanti al Belgio, mentre l’Inghilterra conquista il primo posto battendo la Spagna
L’ultima giornata della Nations League 2026/2027 regala risultati sorprendenti e verdetti importanti in vista dei quarti di finale. Dopo la pesante sconfitta dell’Italia contro il Belgio per 4-1, la Francia conquista il primo posto nel gruppo A1, mentre l’Inghilterra supera la Spagna al termine di una partita spettacolare. Gli inglesi interrompono una striscia di 43 partite consecutive senza sconfitte dei campioni del mondo.
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Nations League, Francia prima nel girone dell’Italia: Turchia battuta 2-1
La Francia di Zinedine Zidane supera la Turchia per 2-1 e conquista il primato con 13 punti. Dopo un primo tempo senza reti, i Bleus sbloccano il risultato al 49′ grazie all’autogol di Emirhan Topçu, propiziato da una conclusione di Adrien Rabiot.
All’80’ arriva il raddoppio di Eli Junior Kroupi, al primo gol con la Nazionale maggiore. Inutile la rete turca di Bardakci al 90′. Da segnalare anche l’infortunio muscolare di Mike Maignan, sostituito nell’intervallo da Guillaume Restes.
La classifica finale vede la Francia prima con 13 punti, seguita dal Belgio a 12 e dall’Italia a 10. Ultima la Turchia, ferma a zero. Gli Azzurri di Roberto Mancini restano in Lega A, ma sono eliminati dalla competizione.
Nations League, Inghilterra da sogno: Spagna battuta 3-2 dopo 43 risultati utili
Nel gruppo A3 arriva il successo dell’Inghilterra, che espugna il campo della Spagna per 3-2. Harry Kane apre le marcature su rigore nel primo tempo, mentre Ezri Konsa e Ben White portano gli inglesi sul 3-0 nella ripresa.
La reazione spagnola arriva con Mikel Oyarzabal e Nico Williams, ma il portiere James Trafford difende il vantaggio con interventi decisivi.
L’Inghilterra chiude così al primo posto con 15 punti, gli stessi della Spagna, conquistando il primato grazie alla differenza reti.
Nations League, Croazia vittoriosa contro la Repubblica Ceca
Nell’altra sfida del gruppo A3, la Croazia supera la Repubblica Ceca per 2-1. Ivan Perisic sblocca l’incontro dopo appena due minuti, prima del pareggio firmato da Adam Hlozek all’85’.
A decidere la partita è Lovro Majer, autore del gol vittoria all’87’. I croati terminano così il girone al terzo posto con 6 punti, mentre Inghilterra e Spagna accedono ai quarti di finale.