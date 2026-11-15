Belgio Italia LIVE 3-1: De Bruyne vicino al gol – Calcio News 24

Appuntamento alle 20.45 al Re Baldovino di Bruxelles per Belgio Italia, match valevole per la 6^ ed ultima giornata del gruppo 1 di Nations League: seguilo live con noi
Tutto pronto al Re Baldovino di Bruxelles per Belgio Italia, ultima sfida del gruppo 1 di Nations League che decreterà il destino degli Azzurri del ct Mancini, che in caso di un successo stasera blinderebbero il primo posto nel girone. Azzurri reduci dallo straordinario successo contro la Francia. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.
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CRONACA
51′ De Bruyne a centimetri dal gol
Tiro dal limite e palla che termina a lato di poco.
49′ Bastoni provvidenziale in ripiego
Contropiede quasi letale del Belgio in 2 contro 1, poi Doku prova a superare Kayode con una serie di finte, ma stavolta Bastoni chiude tutto.
46′ Inizia il secondo tempo, due cambi tra gli Azzurri
Entrano Dimarco e Doumbia, escono Pisilli e Fagioli
45′ Fine primo tempo
Duplice fischio dell’arbitro
41′ Donnarumma miracoloso dopo la dormita di Bastoni!
Bastoni regala la palla a De Bruyne sbagliando un passaggio elementare dentro l’area di rigore azzurra, il centrocampista belga calcia a botta sicura ma trova un intervento super di Donnarumma che respinge in tuffo, aiutandosi col palo.
26′ Il Belgio cala il tris!
Difesa azzurra in difficoltà. Doku si inventa un gran gol: nasconde il pallone, entra in area, dribbla l’intera difesa dell’Italia e batte Donnarumma.
22′ Gol del Belgio
Raddoppio sugli sviluppi di un corner. Calafiori finisce per terra dopo un contatto con Tielemans, poi col batti e ribatti la palla è comoda per Ngoy che ribadisce in rete
15′ Gol del Belgio, che accorcia le distanze
Pareggio immediato con De Cuyper che batte Donnarumma da pochi passi
11′ GOL DELL’ITALIA
Azzurri avanti, ci pensa sempre Pio Esposito! Azione sulla destra: Barella premia la sovrapposizione di Kayode che crossa al centro, Pio Esposito con un delicato e preciso colpo d’esterno destro in allungo, mette la palla sotto la traversa e batte Lammens!
10′ Belgio ad un passo dal gol!
Donnarumma miracoloso sul colpo di testa di De Ketelaere e sul batti e ribatti in area.
7′ Doppia occasione per l’Italia!
Bella azione costruita dagli Azzurri, che portano al tiro Fagioli dal limite dell’area: Lammens respinge ma non trattiene, sulla respinta piomba Pisilli che calcia e guadagna un corner
1′ Inizia il match
Fischio d’inizio, si comincia.
BELGIO ITALIA, IL TABELLINO: 3-1
Marcatori: 11′ Pio Esposito (ITA), 15′ De Cuyper (BEL), 22′ Ngoy (BEL), 26′ Doku (BEL)
BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Lavia, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. CT. Van Bommel.
A disposizione: Vandevoordt, Penders, Sabbe, Theate, Lukaku, Trossard, Lukébakio, Cuypers, Seys, Vanaken, Godts, Raskin.
ITALIA (4-3-2-1): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Pisilli; Fagioli, Koleosho; Pio Esposito. CT. Mancini
A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Cisse, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Liberali, Scamacca, Vergara, Ghilardi.