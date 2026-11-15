Jorge Jesus, che bordata a CR7: «Ci manca per farci compagnia...»

Notte speciale per il Portogallo, la prima senza CR7. Jorge Jesus punge però Cristiano Ronaldo: «Ci manca per farci compagnia, ma ormai non gioca più»

Una pesante sconfitta interna che riaccende inevitabilmente la nostalgia in casa Portogallo. Il severo 1-4 incassato contro la Danimarca ha lasciato strascichi evidenti nell’ambiente lusitano, culminati nella reazione spontanea e carica di malinconia del pubblico presente sugli spalti: subito dopo la quarta rete subita, dalle tribune si è infatti alzato forte e chiaro un coro per invocare il nome di Cristiano Ronaldo, leggendario ex attaccante portoghese, cinque volte Pallone d’Oro e icona assoluta del calcio mondiale recentemente ritiratosi dall’attività agonistica.

La serata tributo e la domanda provocatoria di Jorge Jesus

L’episodio non è affatto passato inosservato, tanto che nella conferenza stampa del post-partita il commissario tecnico Jorge Jesus è stato subito incalzato dai cronisti sull’argomento. Alla domanda diretta su quanto sentisse in campo la mancanza di CR7, il selezionatore ha inizialmente reagito in modo secco e diretto, ribattendo con un’altra domanda:

“Manca in che senso? Non è più qui. Manca di cosa?” Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tra il ricordo dei tifosi e la realtà del campo

La partita era stata peraltro accompagnata da un forte carico emotivo, trattandosi della notte dedicata proprio al tributo per l’addio al calcio di Cristiano Ronaldo, con i giocatori portoghesi scesi in campo indossando simbolicamente la maglia numero 7. Nonostante il risultato negativo, Jorge Jesus ha mostrato di non avere rimorsi, articolando meglio il proprio pensiero subito dopo per distinguere con lucidità l’aspetto affettivo da quello strettamente tecnico:

“Ci manca per farci compagnia, ma ormai non gioca più, non è più qui e ha già deciso il suo futuro”

Il commissario tecnico della nazionale lusitana ha comunque dimostrato di comprendere pienamente lo stato d’animo dei sostenitori presenti allo stadio, chiudendo la questione con grande realismo e riconoscenza verso la storia del fuoriclasse di Funchal:

“È normale che le persone ne sentano la mancanza e non dimentichino quello che Cristiano Ronaldo ha fatto per 23 anni con questa maglia. Su questo non c’è nulla da fare, non si torna indietro”.