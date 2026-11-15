Brasile nel caos dopo il ko col Giappone: Romário attacca Ancelotti

Terremoto Brasile dopo il ko col Giappone, Romário scarica Carlo Ancelotti: “È finita, prendi le tue cose e vattene”

Giornata da dimenticare per Carlo Ancelotti, leggendario tecnico italiano pluridecorato a livello di club e attuale commissario tecnico del Brasile. La Seleção è uscita sconfitta per 3-2 dall’amichevole contro il Giappone con una rete subita oltre il 90′, tra proteste feroci, un cartellino rosso rimediato dallo stesso allenatore e una pioggia di critiche in patria. A far discutere è soprattutto la presa di posizione di Romário, leggendario ex attaccante verdeoro e campione del mondo nel 1994, che ha chiesto pubblicamente l’esonero del selezionatore.

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La cronaca della sconfitta contro il Giappone

Sul piano del gioco, il Brasile ha offerto una prestazione opaca, andando sotto di due reti nei primi 19 minuti per effetto dei gol di Takefusa Kubo, estroso trequartista giapponese noto per rapidità e tecnica, e di Keito Nakamura, esterno offensivo abile negli inserimenti. La reazione verdeoro ha portato la firma di Vinícius Júnior, fulmineo attaccante del Real Madrid spesso al centro delle critiche in nazionale, capace di ristabilire la parità con una doppietta al 33′ e al 75′.

Opaco l’esordio di Carlos Augusto, esterno sinistro dell’Inter dotato di grande spinta e duttilità, ma il crollo definitivo è arrivato al 91′: il sigillo decisivo di Tatsuhiro Sakamoto, centrocampista offensivo nipponico, ha scatenato le proteste della panchina brasiliana, culminate nelle espulsioni di Ancelotti e di Raphinha, ala offensiva del Barcellona.

L’affondo di Romário e l’appello al presidente Xaud

Già a luglio, dopo l’eliminazione dal Mondiale 2026 per mano della Norvegia definita “una vergogna”, Romário aveva invocato l’addio del CT. Oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex fuoriclasse ha rincarato la dose senza mezzi termini:

“Ancelotti, è finita! Prendi le tue cose e vattene! Nessuno mette in discussione la tua storia. Sei uno dei più grandi allenatori che il calcio mondiale abbia mai visto, ma questo lo hai dimostrato nei club. Con la nazionale brasiliana, finora, non hai dimostrato di essere all’altezza. Non ne possiamo più!”

Un attacco che assume anche un peso politico, essendo Romário senatore in Brasile. Rivolgendosi direttamente al quarantaduenne presidente della federcalcio brasiliana Samir Xaud, l’ex centravanti ha chiesto una svolta immediata:

“Samir, sei giovane, brasiliano e credo che tu voglia il bene del nostro calcio. Ma è arrivato il momento di dimostrare di avere il coraggio di prendere una decisione. Manda via Ancelotti! Non si può scherzare con la maglia della Seleção. Non possiamo correre il rischio di buttare via un altro Mondiale. Il momento di agire è adesso”.