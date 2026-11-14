De Bruyne Napoli, addio possibile: idea del PSV ma occhio a Mijnans! Ecco chi è

Il belga apre alla partenza e all’addio al Napoli ma il club non lo regalerà: servirà un’offerta congrua o l’inserimento del centrocampista olandese

È il momento delle riflessioni in casa Napoli, per Kevin De Bruyne e per il club. Il trequartista belga, 35 anni ed ex Manchester City, dal ritiro della Nazionale non ha escluso un addio agli azzurri a inizio anno, lasciando aperta la porta a un possibile trasferimento al PSV Eindhoven. Dopo il successo del Belgio sulla Turchia ha spiegato: “Ho ricevuto molti messaggi. Ho giocato bene per un’intera stagione, secondo il mio modo di pensare. Sono felice di essere in forma. Vedremo cosa accadrà”.

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La posizione del club

Poche parole, ma studiate, che rendono incerta la permanenza del belga all’ombra del Vesuvio. La dirigenza, del resto, non intende blindarlo: il contratto scade il 30 giugno 2027 e un addio anticipato permetterebbe di risparmiare risorse e alleggerire lo stipendio più pesante della rosa, intorno ai 5,5-6 milioni netti. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna, però, non hanno alcuna intenzione di liberarlo gratis a gennaio. Dall’Olanda dovrà arrivare un’offerta congrua o, in alternativa, la disponibilità a inserire nella trattativa il cartellino di Sven Mijnans.

Mijnans, il possibile erede

Mijnans, 26 anni, trequartista olandese, è stato prelevato dall’AZ Alkmaar a inizio luglio per 13 milioni e si è imposto subito, con 15 presenze complessive tra Eredivisie, Champions League e Supercoppa olandese. Impiegato dal tecnico Peter Bosz, ex allenatore del Lione, sia da trequartista sia da attaccante centrale, ha segnato 9 gol e fornito 3 assist. Alto 1,90, unisce tecnica e visione di gioco, ed è considerato dal Napoli il sostituto ideale: costruisce la manovra, serve i compagni, è freddo sotto porta e, a differenza di De Bruyne, ha margini di crescita. Il club lo segue da tempo, ma solo negli ultimi giorni ha ripreso con intensità la pista, per farsi trovare pronto alla riapertura del mercato.

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Il centrocampo da rifondare

Il reparto azzurro ha deluso le attese e, nei piani societari, dovrà essere rifondato per offrire a Massimiliano Allegri elementi giovani capaci di incidere subito. De Bruyne, intanto, ha chiuso questa fase con 4 gol e 2 assist in 15 presenze. Il ct del Belgio Mark van Bommel ha dato il proprio benestare al PSV: “Deve prendere la decisione da solo, ma il calcio olandese gli si addice”. Il tempo delle scelte è all’orizzonte.