Rinnovi Inter, stilato il piano per il futuro: novità importanti su Carlos Augusto, Calhanoglu, Thuram e Dimarco! Cosa succede, il punto nome per nome

Rinnovi Inter, da Carlos Augusto a Calhanoglu passando per Thuram e Dimarco! La situazione giocatore per giocatore

Mentre il 2026 volge al termine, la dirigenza dell’Inter lavora a pieno ritmo per blindare l’ossatura della squadra del presente e del futuro. Dopo l’annuncio del prolungamento di Lautaro Martinez, in viale della Liberazione sono aperti due tavoli distinti dedicati ai rinnovi contrattuali: da un lato le trattative calde e ormai prossime alla chiusura per Carlos Augusto e Hakan Calhanoglu, dall’altro i dialoghi impostati con maggiore serenità per Marcus Thuram e Federico Dimarco. Nessun big è sul mercato, ma la società punta a consolidare il gruppo attraverso una precisa strategia economica basata sui bonus legati al rendimento, premiando presenze, gol e assist. Lo riportano le news calciomercato de La Gazzetta dello Sport.

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Carlos Augusto fino al 2031 e la priorità Calhanoglu entro fine anno

Il primo a mettere la firma nero su bianco sarà Carlos Augusto. L’esterno brasiliano, fresco di convocazione nella nazionale di Carlo Ancelotti, è diventato una pedina insostituibile nello scacchiere di Cristian Chivu, dimostrando di poter sostituire con rendimento altissimo sia Dimarco sulla fascia sia Bastoni nel terzetto difensivo. Il suo nuovo accordo avrà scadenza fissata al 2031, con un ingaggio che passerà dagli attuali 2,2 milioni a 3,5 milioni di euro comprensivi di bonus.

Subito dopo toccherà a Calhanoglu: il regista turco è l’unico del quartetto con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, un fattore che impone di chiudere l’intesa entro la fine del 2026 per evitare che da gennaio possa accordarsi a parametro zero con altri club. I contatti con il suo entourage sono già ben avviati e la volontà comune è quella di proseguire insieme senza rischi.

Thuram e Dimarco oltre il 2028: dialoghi sereni e politica dei premi

Procedono invece senza fretta, ma in un clima di totale sintonia, le manovre per blindare Thuram e Dimarco, protagonisti di ben dodici trofei conquistati insieme in maglia nerazzurra. Entrambi vedono attualmente l’orizzonte contrattuale fissato al 2028 — per l’esterno azzurro l’opzione unilaterale a favore del club è considerata una pura formalità — ma l’obiettivo è allungare ulteriormente il legame. Per l’attaccante francese, così come per Carlos Augusto, l’Inter può inoltre contare sui vantaggi fiscali del Decreto Crescita, un alleggerimento prezioso per i conti della proprietà. Le parti non puntano necessariamente alla firma entro dicembre, bensì a costruire nelle prossime settimane basi solide per un futuro ancora lungo a Milano.