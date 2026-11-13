Fiorentina, bilancio in rosso da 136 milioni! È il peggior passivo dell’era Commisso: stipendi alle stelle e investimenti da record

Fiorentina, il bilancio 2025/2026 evidenzia una perdita di 136 milioni di euro, la più alta dell’era Commisso. Crescono stipendi e ammortamenti, mentre diminuiscono i ricavi e le plusvalenze

La Fiorentina chiude l’esercizio 2025/2026 con numeri particolarmente pesanti. Il bilancio pubblicato dalla società viola certifica una perdita di 136 milioni di euro, la più elevata dall’inizio della gestione della famiglia Commisso.

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Un risultato economico negativo che accompagna una stagione sportiva deludente, conclusa al quindicesimo posto in Serie A. Nonostante questo, la proprietà ha ribadito attraverso gli investimenti la volontà di proseguire il progetto.

Bilancio Fiorentina, stipendi e ammortamenti in forte aumento

Uno degli elementi che hanno inciso maggiormente sui conti riguarda il costo del personale.

Nel 2025/2026 gli stipendi dei tesserati sono aumentati da 83 a 121 milioni di euro, con un incremento significativo della voce relativa agli allenatori, passata da 9 a 26 milioni, bonus compresi.

A pesare sono stati anche il rinnovo contrattuale di Moise Kean, con un ingaggio raddoppiato, e i numerosi investimenti effettuati sul mercato.

Gli ammortamenti dei cartellini sono infatti cresciuti da 39 a 56 milioni, mentre le operazioni meno fortunate hanno prodotto 15 milioni di svalutazioni e 10 milioni di minusvalenze.

Bilancio Fiorentina, ricavi in calo: pesano risultati e mancate cessioni

Anche sul fronte delle entrate emergono alcune criticità.

I ricavi caratteristici sono diminuiti da 135 a 122 milioni di euro, risentendo dei risultati sportivi inferiori alle aspettative.

Ancora più evidente la contrazione dei proventi da player trading, scesi da 64 a 15 milioni. Una conseguenza della strategia societaria di trattenere i principali giocatori della rosa.

Fiorentina, la famiglia Commisso continua a investire: raggiunti 500 milioni

Nonostante il passivo, la proprietà ha continuato a sostenere economicamente il club.

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati versamenti in conto capitale per 100 milioni, ai quali si aggiungono altri 15 milioni immessi nei primi mesi della nuova stagione.

Con queste operazioni, le risorse complessivamente messe a disposizione dalla proprietà hanno raggiunto quota 500 milioni di euro.

Importante anche il rinnovo della sponsorizzazione con Mediacom, che garantisce 25 milioni annui, mentre la famiglia Commisso ha previsto un contributo di 55 milioni per la ristrutturazione dello stadio Franchi.

La Fiorentina presenta inoltre un patrimonio netto di 232 milioni, nessun debito bancario e una posizione finanziaria netta positiva per 16 milioni al 30 giugno 2026.

Fiorentina, mercato e taglio degli stipendi: come cambieranno i conti

La nuova stagione è accompagnata da ulteriori operazioni di mercato.

Gli acquisti prevedono investimenti per circa 130 milioni di euro, al netto degli obblighi di riscatto, tra cui quelli per Atta e Oulai da 26 milioni ciascuno, Pellegrino da 22, Beto da 18 e Viery da 15 milioni.

Le cessioni hanno invece già garantito 47 milioni, di cui 35 legati alla partenza di Kean, in attesa degli sviluppi dei prestiti di Piccoli e Gosens.

Per il 2026/2027 è prevista anche una riduzione del 25% del costo degli stipendi, che, insieme alle plusvalenze, dovrebbe contribuire a migliorare sensibilmente il bilancio.

La Fiorentina punta dunque a ridimensionare le perdite senza interrompere il percorso di investimenti sostenuto dalla famiglia Commisso.