Infortunio Frattesi, tegola per l’Italia: problema muscolare per il centrocampista, lascia il ritiro e salta il Belgio

Infortunio Frattesi, il centrocampista lascia il ritiro e salta il Belgio dopo un risentimento muscolare. Le condizioni

Doccia fredda per l’Italia all’indomani del brillante successo conquistato a San Siro contro la Francia. Gli azzurri perdono infatti uno dei grandi protagonisti della serata milanese: Davide Frattesi, autore del 3-1 che ha steso i transalpini, ha accusato un risentimento muscolare che gli impedirà di scendere in campo domenica sera nella sfida contro il Belgio. Alla luce delle condizioni del centrocampista, lo staff medico della Nazionale, in pieno accordo con i sanitari della Lazio, ha deciso di concedere al giocatore il via libera per lasciare immediatamente il ritiro azzurro e fare rientro nella Capitale.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

L’esito degli esami strumentali e lo scontro con Doué contro la Francia

A chiarire nel dettaglio l’entità dello stop del centrocampista ex Inter è stato l’inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano. Gli esami strumentali effettuati nella mattinata odierna hanno infatti evidenziato un problema all’adduttore, accompagnato dalla presenza di un piccolo edema. Un quadro clinico non particolarmente grave, ma che ha spinto i medici di Nazionale e Lazio a scegliere la linea della massima prudenza per non correre alcun rischio di aggravare il fastidio muscolare.

L’origine dell’infortunio è riconducibile a un episodio specifico avvenuto durante il match di San Siro contro la Francia. Intorno al 70′ minuto di gioco, Frattesi è stato protagonista di un duro scontro fortuito con Désiré Doué: mentre l’attaccante francese ha rimediato una botta involontaria sui denti, il centrocampista azzurro ha subito un colpo che ha poi innescato il risentimento all’adduttore, rendendo inevitabile lo stop.

Un’assenza pesante per la sfida decisiva di Nations League a Bruxelles

La rinuncia a Frattesi rappresenta una perdita significativa per la selezione azzurra in vista dell’ultimo e decisivo appuntamento della fase a gironi di Nations League. Domenica a Bruxelles, contro il Belgio, l’Italia si giocherà infatti il primato nel raggruppamento, e dover fare a meno degli inserimenti, della fisicità e del fiuto del gol del centrocampista biancoceleste complica i piani della squadra.

Il giocatore inizierà subito le terapie del caso sotto la supervisione dello staff sanitario della Lazio, con l’obiettivo di smaltire rapidamente il piccolo edema all’adduttore e tornare pienamente a disposizione per la ripresa del campionato.