Calciomercato Napoli, Zirkzee è la nuova idea per gennaio! Allegri può rilanciare l’ex Bologna: i numeri allo United dell’olandese e le possibili cessioni

Calciomercato Napoli, Joshua Zirkzee entra nel mirino degli azzurri per rinforzare l’attacco nella sessione invernale. L’olandese sta trovando pochissimo spazio al Manchester United

Il Napoli prepara una possibile rivoluzione offensiva in vista del calciomercato di gennaio 2027. L’avvio di stagione complicato ha spinto la società a valutare nuovi rinforzi da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri, con particolare attenzione al reparto avanzato.

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Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra i nomi seguiti dalla dirigenza azzurra sarebbe emerso quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001 del Manchester United. L’ex Bologna sta vivendo un’altra stagione caratterizzata da uno scarso impiego e potrebbe diventare un’opportunità interessante durante il mercato invernale.

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Calciomercato Napoli, Zirkzee nel mirino: Allegri cerca rinforzi in attacco

Il Napoli potrebbe intervenire in maniera significativa sul reparto offensivo, modificando gli equilibri della rosa attraverso acquisti e cessioni.

Zirkzee rappresenterebbe un profilo particolare per caratteristiche tecniche. L’olandese è un attaccante capace di giocare come centravanti, ma anche di abbassarsi per partecipare alla costruzione della manovra, favorendo gli inserimenti dei compagni.

La sua capacità di proteggere il pallone, associarsi con i centrocampisti e creare spazi potrebbe offrire ad Allegri soluzioni differenti rispetto agli attaccanti attualmente a disposizione.

Il possibile trasferimento resta comunque un’indiscrezione: non risultano confermati accordi tra Napoli e Manchester United.

Calciomercato Napoli, i numeri di Zirkzee al Manchester United: zero titolarità e due gol

La situazione dell’attaccante in Inghilterra è uno degli aspetti più interessanti della possibile operazione.

Secondo i dati di Opta Analyst, Zirkzee ha collezionato appena 10 presenze ufficiali, senza mai partire titolare.

Il bilancio complessivo è di 186 minuti giocati, 2 gol e nessun assist.

Nel dettaglio, l’olandese ha disputato 6 partite in Premier League, segnando una rete in 89 minuti, mentre in Champions League ha raccolto tre presenze, 73 minuti e un gol. A completare il quadro una presenza di 24 minuti in Coppa di Lega.

Numeri che evidenziano soprattutto la mancanza di continuità, considerando che il calciatore è stato utilizzato esclusivamente a gara in corso.

Nonostante questo, Zirkzee è riuscito a lasciare il segno in due occasioni.

Il primo gol è arrivato il 21 ottobre contro il Como, nella sconfitta per 4-1 del Manchester United in Champions League.

Il secondo è stato realizzato l’8 novembre contro l’Aston Villa, quando l’attaccante ha segnato al 92′ contribuendo alla rimonta dei Red Devils, capaci di recuperare dal 4-2 al definitivo 4-4.

Due reti in pochissimi minuti rappresentano un segnale incoraggiante, anche se il minutaggio limitato non consente ancora di esprimere una valutazione completa sul rendimento stagionale.

Calciomercato Napoli, Lucca e Lang verso l’addio: attenzione anche a Neres

L’eventuale arrivo di Zirkzee potrebbe essere accompagnato da alcune partenze.

Secondo il Corriere dello Sport, Lorenzo Lucca e Noa Lang sarebbero tra i principali candidati a lasciare Napoli durante il mercato di gennaio.

Entrambi non sono riusciti finora a incidere con la continuità sperata e la società potrebbe valutare offerte per modificare la composizione dell’attacco.

Anche David Neres non sarebbe considerato incedibile. Una sua eventuale partenza aumenterebbe la necessità di acquistare un nuovo esterno offensivo.

Calciomercato Napoli, Cacciamani e Bynoe-Gittens per le fasce: le strategie di Manna

Per il ruolo di esterno, il Napoli starebbe seguendo soprattutto Alessio Cacciamani, giovane talento del Torino.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già riconosciuto l’interesse per il giocatore, considerato un possibile investimento per il presente e per il futuro.

Resta inoltre tra i profili monitorati Jamie Bynoe-Gittens, esterno offensivo inglese di proprietà del Chelsea, che potrebbe rappresentare un’altra soluzione per rinforzare le corsie avanzate.

Il mercato del Napoli si preannuncia dunque particolarmente movimentato. La dirigenza dovrà valutare le possibili uscite e individuare giocatori funzionali al progetto di Allegri.

Zirkzee potrebbe rappresentare una delle opportunità più interessanti, soprattutto qualora il Manchester United aprisse alla sua partenza. Il talento dell’ex Bologna non è in discussione, ma il poco spazio trovato in Inghilterra potrebbe spingerlo a valutare una nuova esperienza per ritrovare quella continuità che oggi gli manca.