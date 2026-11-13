Italia Francia, Domenech non si dà pace dopo il 3-1 degli Azzurri! L’ex CT attacca i Bleus: «Com’è possibile?». Poi la frecciata sul livello tecnico

Italia Francia, Raymond Domenech commenta duramente la sconfitta per 3-1 della Nazionale francese contro gli Azzurri a San Siro

La vittoria dell’Italia contro la Francia continua a far discutere anche oltre le Alpi. Il successo per 3-1 degli Azzurri a San Siro ha provocato diverse reazioni nell’ambiente calcistico transalpino, con particolare attenzione alla prestazione negativa della formazione francese.

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Tra le voci più critiche spicca quella di Raymond Domenech, ex commissario tecnico della Nazionale francese e oggi commentatore per L’Équipe. L’ex allenatore non ha nascosto la propria delusione per il risultato, analizzando la partita attraverso una serie di messaggi pubblicati sul suo profilo X.

Le prime perplessità erano emerse già durante l’intervallo, quando il punteggio era fermo sull’1-1. Domenech aveva evidenziato soprattutto gli errori tecnici e le difficoltà mostrate dalle due squadre.

LE CRITICHE DURANTE IL PRIMO TEMPO – «È un risultato insperato per gli italiani. Quanta debolezza in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori nei passaggi più semplici, è sconcertante».

La situazione è peggiorata ulteriormente nella ripresa, quando l’Italia è riuscita a imporsi con due reti di scarto. Un risultato che ha accentuato la delusione dell’ex selezionatore francese, particolarmente preoccupato per la fragilità difensiva dei Bleus.

LA REAZIONE ALLA SCONFITTA DELLA FRANCIA – «Com’è possibile? Come si può perdere così tanto il filo del gioco? Le lacune difensive della nazionale francese trovano conferma».

Nel suo ultimo intervento, Domenech ha individuato anche un elemento decisivo nell’andamento della partita: il calo di rendimento di Michael Olise, talento offensivo della Nazionale francese.

Secondo l’ex CT, le difficoltà incontrate dal giocatore avrebbero contribuito a compromettere l’equilibrio e l’efficacia della squadra.

IL CALO DI OLISE E LE DIFFICOLTÀ DEI BLEUS – «Italia-Francia, Olise si spegne e la Francia sbanda. Il calcio è semplice».

Tre interventi che restituiscono tutta l’amarezza di Domenech per una sconfitta pesante, arrivata contro una rivale storica. Per l’Italia, invece, il 3-1 rappresenta un risultato prestigioso, capace di alimentare l’entusiasmo attorno alla Nazionale e di lasciare numerosi interrogativi in casa francese.