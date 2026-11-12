Il miracolo Paris FC: il capolavoro di Liam Rosenior tra ambizione, giovani e sogni

La scalata del Paris FC: l’analisi del capolavoro di Rosenior tra giovani promesse e volti noti. Con un pizzico di italiano che non guasta mai

Una storia di riscatto e ambizione senza confini. Il Paris FC sta incantando la Ligue 1, issandosi al secondo posto in classifica a un solo incolpato dal Paris Saint-Germain. Dietro questo avvio di stagione straordinario c’è la mano sapiente di Liam Rosenior, giovane tecnico inglese noto per la cura del dettaglio tattico e per la spiccata abilità nel valorizzare i giovani talenti, reduce dalle positive esperienze allo Strasburgo. Chiamato a rilanciarsi dopo la parentesi agrodolce al Chelsea, l’allenatore ha sposato la visione della proprietà della famiglia Arnault, puntando su una crescita graduale fondata sul lavoro e non solo sugli investimenti faraonici.

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Il mercato intelligente: da Pablo Pagis a Lassine Sinayoko

La rosa è stata plasmata seguendo rigorosamente le richieste del mister, abile a variare tra il 4-2-3-1 e il 3-4-2-1. Tra i volti nuovi spicca Pablo Pagis, trequartista e seconda punta classe 2003 acquistato dal Lorient per 15 milioni di euro: le sue giocate illuminanti gli sono valse la prestigiosa chiamata in nazionale maggiore da parte del CT Zidane, leggendario ex fuoriclasse di Real Madrid e Juventus riconosciuto come uno dei più grandi centrocampisti della storia del football.

Al centro dell’attacco brilla invece Sinayoko, potente esterno offensivo e centravanti maliano classe 1999 prelevato per appena 7,5 milioni. Decisivo anche nella recente sfida contro la sua ex Auxerre, Sinayoko ha già toccato quota nove reti in campionato, eguagliando primati che in terra francese mancavano dai tempi di George Weah.

L’asse Italia-Parigi: la solidità di Coppola e Koleosho

Il progetto tecnico parla anche italiano grazie a due giovani di sicuro affidamento. Al centro della difesa si distingue Coppola, roccioso centrale difensivo classe 2004 prelevato a titolo definitivo dal Brighton per 17,5 milioni e divenuto subito imprescindibile nello scacchiere tattico di Rosenior. Sulle corsie esterne, invece, brilla la velocità di Koleosho, esterno offensivo di grande spunto arrivato dal Burnley per 14 milioni.

Con la quarta miglior difesa del torneo e un gruppo affamato, il Paris FC sogna in grande. Come ribadito da Rosenior, la strada è tracciata: costruire un futuro radioso un passo alla volta, trasformando il club in una delle realtà più ammirate d’Europa.



