Zidane alla vigilia di Italia Francia: «Tante assenze ma metteremo in campo una squadra competitiva. Mi piacerebbe allenare la Juventus un giorno»

Zinedine Zidane, ct della Francia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Italia di Nations League

Dopo il pareggio per 1-1 maturato allo Stade de France, Zinedine Zidane prepara la seconda sfida della sua gestione contro la Nazionale italiana con la ferma intenzione di conquistare l’intera posta in palio. Nella conferenza stampa della vigilia, il commissario tecnico della Francia ha inquadrato l’importanza strategica della partita, affrontando con determinazione il tema della pesante emergenza numerica che condiziona le scelte dell’undici titolare:

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“L’obiettivo è schierare la miglior squadra possibile, nonostante questo ci sono giocatori in grado di ben figurare. Ci sono tante assenze, nonostante questo metteremo in campo una squadra competitiva”.

Infermeria affollata: i forfait di Tchouaméni, Thuram e Mbappé

Oltre alla rinuncia forzata al capitano Kylian Mbappé, il gruppo transalpino deve fare i conti con altri stop illustri che hanno ridotto le alternative nei singoli reparti. Zidane ha spiegato i motivi dei rientri anticipati verso le rispettive formazioni di club, elogiando comunque la professionalità mostrata dagli atleti nel momento del raduno:

“È capitato anche con Tchouameni e Thuram, non sono rimasti con noi perché non potevano giocare né domani né domenica. In casi del genere, devono tornare a casa. Ho apprezzato le scelte di Aurelien e Marcus di venire nonostante fossero acciaccati, ci hanno provato ed è stato bello vedere la loro voglia di giocare con la Francia”.

Un segnale di grande compattezza e senso di appartenenza che il commissario tecnico intende trasformare in motivazione extra sul terreno di gioco.

Il richiamo della Juventus e la riconoscenza per Marcello Lippi

Il faccia a faccia contro gli Azzurri ha naturalmente riacceso le suggestioni sul passato italiano di Zidane, aprendo uno scenario intrigante sulla possibilità di sedersi un giorno sulla panchina della Juventus:

“Sì, mi piacerebbe allenare la Juventus in futuro. Nel calcio però non si sa mai. Lippi mi ha insegnato che non bisogna mai fermarsi, che bisogna insistere sempre. Io all’inizio non giocavo bene: i tifosi e la stampa non mi amavano. Ho sofferto un po’, ma Lippi mi ha detto che avrei giocato nella sua Juve: gli devo tutto. Un giorno mi piacerebbe, sì, perché no, se continuerò a fare l’allenatore”.

Il tributo a Marcello Lippi fotografa l’impatto decisivo che la scuola bianconera ha avuto nell’evoluzione umana e professionale del tecnico marsigliese.

L’insidia azzurra: la solidità difensiva come marchio di fabbrica

Tornando all’analisi dell’incontro, l’allenatore francese ha ribadito le insidie di un confronto che richiederà pazienza tattica e lucidità per scardinare l’assetto avversario:

“Nella partita di andata abbiamo avuto una serata complicata, perché sappiamo che l’Italia, quando vuole fare una bella partita, la fa, soprattutto difensivamente. Io ho giocato 4-5 anni alla Juventus e penso che per un italiano venga prima una buona difesa, poi attaccare. L’Italia lo fa benissimo”.

Un monito chiaro alla squadra: contro un’Italia compatta e abile a chiudere gli spazi, i Bleus dovranno mantenere il massimo equilibrio per evitare pericolose ripartenze e portare a casa un successo di fondamentale prestigio.