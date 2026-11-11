Lazio, tegola post-sosta: Gattuso perde Sutalo e Tavares

Tegola in difesa per la Lazio: lesione per Sutalo e Tavares, ecco quando tornano a disposizione di Gattuso

La sosta per le Nazionali porta cattive notizie in casa biancoceleste. Mentre gran parte della rosa è impegnata con le rispettive selezioni, il tecnico Gennaro Gattuso, carismatico allenatore ex Milan e Napoli noto per la sua mentalità battagliera e il calcio intenso, è rimasto al centro sportivo di Formello per preparare la ripresa del campionato. L’obiettivo cerchiato in rosso sul calendario è la sfida contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre allo Stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio fissato per le ore 15:00.

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Tegola per la difesa: stop di tre settimane per Sutalo e Tavares

Il lavoro di preparazione del mister calabrese deve però fare i conti con un’infermeria improvvisamente affollata. Come rivelato dal giornalista Petrucci ai microfoni di Sky Sport, la Lazio dovrà fare a meno di due pedine fondamentali del proprio scacchiere titolare: Josip Šutalo, solido difensore centrale croato abile nell’impostazione dal basso, e Nuno Tavares, laterale sinistro portoghese celebre per la sua impressionante spinta offensiva e la velocità bruciante sulla fascia.

Entrambi i difensori sono infatti incappati in problemi fisici durante questo periodo: gli esami strumentali hanno evidenziato per tutti e due una lesione muscolare che richiederà circa tre settimane di stop forzato prima di poter tornare a calpestare il campo d’allenamento.

Quali partite saltano e i piani di recupero di Gattuso

Un’assenza pesante che costringerà Gattuso a ridisegnare la linea difensiva in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Il calendario non concede tregua: Šutalo e Tavares salteranno certamente la gara casalinga contro il Lecce e la successiva trasferta sul campo del Torino.

Lo staff medico biancoceleste ha già tracciato la tabella di marcia per la riabilitazione, con l’obiettivo di rimettere i due titolari a disposizione del tecnico per la prima settimana di dicembre. Gattuso spera di recuperarli in tempo per i cruciali impegni invernali, confidando nella profondità della rosa per tamponare l’emergenza e mantenere alta la competitività della squadra in Serie A.