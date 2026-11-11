Infortunati Roma: buone notizie da Dybala e Mancini. Mentre Svilar e Gollini...Le ultimissime da Trigoria

Infortunati Roma: le novità su Dybala, Mancini, Svilar e Gollini dopo l’allenamento odierno a Trigoria

La Roma riaccende i motori sui campi di Trigoria per inaugurare la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Parma, fissata per il prossimo 21 novembre allo stadio Ennio Tardini. Con la sosta per le selezioni nazionali che svuota parzialmente lo spogliatoio, l’attenzione dello staff tecnico guidato da Gian Piero Gasperini si concentra sulla gestione dell’infermeria e sul progressivo recupero delle pedine rimaste finora ai box. Il primo bollettino della settimana offre riscontri confortanti, in particolare per quanto riguarda le condizioni di Mile Svilar, Paulo Dybala, Gianluca Mancini e Pierluigi Gollini.

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Dybala e Mancini accelerano: reintegro parziale con il gruppo

Le novità più rilevanti giunte dalla seduta odierna riguardano Paulo Dybala e Gianluca Mancini. Entrambi hanno scandito il programma di giornata alternando sessioni di scarico personalizzato a esercitazioni congiunte con il resto dei compagni. Si tratta di un’evoluzione graduale ma significativa, mirata a restituire due pilastri dell’organico ai dettami tattici dell’allenatore. La risposta evidenziata sul campo certifica progressi costanti, lasciando intendere che nei prossimi giorni entrambi potranno alzare l’intensità atletica fino al definitivo via libera per gli impegni agonistici.

La situazione tra i pali: Svilar rimette gli scarpini, differenziato per Gollini

Segnali incoraggianti arrivano anche dal fronte della porta per quanto riguarda Mile Svilar. Sebbene l’estremo difensore abbia svolto una tabella di lavoro personalizzata, la notizia chiave della seduta è rappresentata dal ritorno sul prato con gli scarpini da gioco ai piedi. Non si tratta ancora di una ripresa totale delle attività a regime, ma il progresso è tangibile. La disponibilità del numero uno per la trasferta emiliana resta un obiettivo concreto, con i medici chiamati a monitorarne la reazione giorno dopo giorno. Prosegue invece il lavoro individuale per Pierluigi Gollini, ancora separato dai compagni di reparto e in attesa di novità sul proprio percorso riabilitativo.

Dieci giorni al Tardini: lo staff gestisce i recuperi senza forzature

A giocare a favore dei piani giallorossi è soprattutto il fattore temporale. L’intervallo di dieci giorni che separa la squadra dalla ripresa del campionato offre allo staff sanitario il margine necessario per evitare forzature pericolose o affrettate ricadute. Le sensazioni che filtrano dal centro sportivo capitolino restano orientate all’ottimismo, con la concreta prospettiva di riconsegnare a Gasperini una rosa numericamente rinforzata e competitiva per la ripartenza.