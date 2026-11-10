Francia in emergenza totale per la Nations League: va KO anche Tchouameni. Ha lasciato il ritiro, ecco le sue condizioni

La Francia perde anche Tchouameni in vista dei prossimi impegni di Nations League. Le sue condizioni

L’infermeria della Francia continua a riempirsi a ritmo allarmante durante la sosta per le nazionali. Alla vigilia dei delicati impegni di Nations League contro Italia e Turchia, l’ultimo pesante forfait in ordine cronologico riguarda Aurélien Tchouaméni. Il centrocampista del Real Madrid è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare, costringendo lo staff tecnico dei Bleus a riorganizzare la formazione in un raduno letteralmente decimato dai problemi fisici.

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Lo stop di Tchouaméni: adduttore ko e rientro a Madrid

Le condizioni del metronomo madridista sono state monitorate attentamente nelle ultime ore. Il fastidio all’adduttore destro avvertito dal calciatore ha convinto i medici della federazione transalpina a consultarsi tempestivamente con la controparte sanitaria dei Blancos.

In pieno accordo con il giocatore e per evitare qualsiasi complicazione clinica, è stato stabilito il rientro immediato a Madrid, dove Tchouaméni continuerà il percorso di recupero sotto la guida del proprio club. Dalla federazione è stato inoltre precisato che la defezione del mediano non comporterà ulteriori chiamate: la rosa proseguirà il ritiro senza un rimpiazzo diretto in mezzo al campo.

Attacco rivoluzionato: esordio per Kroupi al posto di Thuram

L’abbandono del centrocampista segue a ruota un’altra perdita pesantissima per i galletti, quella di Marcus Thuram. La punta nerazzurra, fermata da un risentimento all’ischio destro e rispedita a Milano a scopo precauzionale, ha lasciato scoperto un tassello fondamentale nel reparto avanzato.

Per sopperire alla mancanza dell’attaccante dell’Inter, è arrivata la prima convocazione ufficiale in nazionale maggiore per Éli Junior Kroupi. Il talento emergente del Bournemouth rappresenterà una risorsa inedita ed esplosiva, pronto a sfruttare l’opportunità sul palcoscenico internazionale per bagnare il proprio debutto con la casacca dei Bleus.

Corsie ridisegnate in difesa: Kumbedi rileva Kalulu

I grattacapi non hanno risparmiato nemmeno la retroguardia. Il forfait difensivo ha visto protagonista Pierre Kalulu, bloccato a sua volta da una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro che lo ha estromesso dalla doppia sfida internazionale. Al posto del difensore bianconero è stato aggregato al gruppo Saël Kumbedi, difensore in forza al Wolfsburg.

Tra rientri forzati e convocazioni a sorpresa, la Francia si prepara ad affrontare un banco di prova cruciale con un assetto profondamente mutato, aggrappandosi alla freschezza dei giovani per superare un’inattesa ondata di infortuni.