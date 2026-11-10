Stadio Olimpico Grande Torino, Cairo presenta il progetto al Comune

Il club granata deposita la proposta prima dell’ultimatum del sindaco: ora si apre l’iter amministrativo verso la dichiarazione di pubblica utilità e la gara per il diritto di superficie

Il futuro dello stadio Olimpico Grande Torino entra in una fase decisiva. Il Torino di Urbano Cairo, imprenditore e presidente granata dal 2005, ha presentato al Comune del capoluogo piemontese la proposta per la riqualificazione dell’impianto e del centro sportivo Robaldo, casa del settore giovanile. Si tratta di una proposta di fattibilità delle alternative progettuali, strutturata come partenariato pubblico-privato mediante finanza di progetto, che illustra diverse ipotesi di ammodernamento e di gestione degli impianti attraverso la costituzione del diritto di superficie.

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L’annuncio del sindaco

A rendere nota la notizia è stato il sindaco Stefano Lo Russo, durante la diretta radiofonica del martedì: «la proposta del Torino Fc per la realizzazione di una grande operazione di riqualificazione dello stadio Olimpico Grande Torino, che contempera anche l’impianto del Robaldo» è arrivata ieri agli uffici del protocollo. Il primo cittadino l’ha definita «una proposta di partenariato pubblico privato che fa sua anche la normativa legata al decreto stadi. È una iniziativa molto importante e molto attesa».

Le parole di Lo Russo e Carretta

Il sindaco ha poi commentato: «La presentazione di questa proposta – dice il Sindaco Lo Russo – apre una nuova fase di un percorso che abbiamo fortemente perseguito. Il nostro obiettivo è creare le condizioni per una riqualificazione dello Stadio Olimpico Grande Torino, attesa dalla città e dai tifosi, all’interno di un progetto più ampio di città dello sport che comprenda anche gli impianti del Robaldo. Lavoriamo perché questo percorso possa tradursi in investimenti, impianti moderni e nuove opportunità per Torino». Per l’assessore allo Sport Domenico Carretta «questa notizia segna un passaggio decisivo, trasformando la manifestazione d’interesse dello scorso aprile del Torino Fc in una proposta concreta. Ora si avvierà l’iter amministrativo necessario a verificarne i profili di correttezza, nell’auspicio che si possa arrivare quanto prima ad un nuovo capitolo per il futuro dell’impianto, con l’obiettivo di valorizzarlo al meglio».

I prossimi passi

Al momento non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli, perché i contenuti tecnici potranno costituire la base per la definizione della futura procedura di evidenza pubblica. Gli uffici comunali valuteranno ora la proposta sotto il profilo tecnico e amministrativo; seguirà una dichiarazione di pubblica utilità del progetto da parte dell’amministrazione e, dopo la fase istruttoria, la procedura pubblica per l’assegnazione del diritto di superficie.

L’ultimatum e il contesto

Il sindaco aveva fissato al 31 dicembre 2026 il termine per la presentazione del progetto di partenariato per la gestione dello stadio. Il tema si inserisce in una fase particolare per la storia granata, segnata dalle celebrazioni per il centenario del Filadelfia.