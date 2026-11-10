Serie A, quanti gol! 342 reti in 11 giornate e media di 3,11 a partite

98 reti in più rispetto allo scorso anno: ritmo più alto, difese sotto pressione e attacchi che tornano protagonisti, con la Roma di Gasperini miglior attacco

La Serie A sta vivendo una stagione sorprendentemente ricca di gol. Dopo 11 giornate sono già 342 le reti messe a segno, per una media di 3,11 a partita: 98 in più rispetto allo stesso punto della scorsa stagione, quando se ne contavano appena 244, con una media di 2,22. Si tratta del secondo miglior dato degli ultimi dieci campionati, dietro soltanto al 2020/21 (355 reti in 11 giornate, 3,23 a gara), un’annata però condizionata dalle tempistiche anomale legate alla pandemia.

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Le partite senza gol sono quasi sparite

Un anno fa, a questo punto, c’erano stati tre 0-0. Oggi sono solo due su 110 partite: Como-Roma e Parma-Udinese, in cui Maduka Okoye, portiere dei friulani, ha anche parato un rigore ad Adrien Bernabé.

Perché si segna di più

Le ragioni sono due: da una parte il ritmo delle gare, aumentato grazie alle nuove indicazioni arbitrali e alle modifiche regolamentari, con meno perdite di tempo e interruzioni, dall’altra un atteggiamento più offensivo da parte di molte squadre. La Roma di Gian Piero Gasperini è passata da 12 a 31 gol nelle prime 11 gare, diventando il miglior attacco del campionato, mentre la Lazio ne ha segnati 12 in più rispetto all’anno scorso e il neopromosso Frosinone, sesto in classifica, è quarto per reti realizzate con 24 gol. L’Inter, invece, ha mantenuto un rendimento simile, con appena due reti in più.

Attaccanti e giovani

Torna a pesare anche il lavoro dei centravanti: guida la classifica marcatori Gustavo Varela, attaccante portoghese del Monza, con 9 gol, davanti a Donyell Malen, olandese della Roma, e Antonio Raimondo, punta del Frosinone, a 8, Nikola Krstović, montenegrino dell’Atalanta, a 7, e Marcus Thuram, francese dell’Inter, a 6. Un anno fa i migliori erano fermi a quota 5. Dei 342 gol, 34 (il 9,94%) portano la firma di under 21: il primo è Alphadjo Cissé, 20 anni del Milan, con 5 reti, seguito da Franco Mastantuono della Fiorentina e Rodrigo Mora della Roma, a 4.

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L’Europa e i migliori attacchi

La Serie A è seconda per media gol tra i top 5 campionati europei, dietro la Bundesliga (3,48) e davanti a Ligue 1 (2,96), Liga (2,87) e Premier League (2,73), pur con numeri di partite non omogenei. Il miglior attacco europeo è quello del Barcellona di Hansi Flick, con 48 gol in 12 partite. Tra i marcatori più prolifici Raphinha guida la Liga con 15 reti, Erling Haaland la Premier con 9. Resta da vedere se la tendenza reggerà nei prossimi mesi.