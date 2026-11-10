Rocchi rompe il silenzio dopo l’addio all’AIA: «È una ferita che non si rimarginerà mai». Le rivelazioni sull’inchiesta, il VAR e il futuro

Gianluca Rocchi torna a parlare dopo le dimissioni dall’AIA e racconta il periodo più difficile della sua carriera. L’ex designatore arbitrale di Serie A e Serie B, oggi opinionista DAZN, affronta i temi dell’inchiesta giudiziaria

Gianluca Rocchi torna a raccontarsi pubblicamente dopo l’addio all’AIA e l’inizio della nuova esperienza televisiva con DAZN. L’ex designatore degli arbitri di Serie A e Serie B è intervenuto al Social Football Summit, organizzato all’Allianz Stadium di Torino, affrontando numerosi argomenti legati alla propria carriera e alle vicende degli ultimi mesi.

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Una sede particolarmente significativa per Rocchi, che proprio nello stadio della Juventus, il 1° agosto 2020, aveva diretto la sua ultima partita da arbitro: Juventus-Roma, disputata a porte chiuse durante l’emergenza COVID.

Il suo intervento ha toccato anche il periodo dell’inchiesta della Procura di Milano, in relazione alla quale si era autosospeso dall’incarico di designatore ad aprile. A luglio, la Procura ha successivamente chiesto l’archiviazione della sua posizione.

Rocchi ha parlato delle conseguenze personali di quella vicenda, delle critiche ricevute, della gestione degli errori arbitrali e della necessità di proteggere maggiormente i giovani direttori di gara.

Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

L’ADDIO ALL’AIA E IL LEGAME CON IL MONDO ARBITRALE – «Sinceramente faccio fatica a sentirmi un ex, credo che rimarrò arbitro a vita al di là della tessera o meno. In questo stadio ho fatto la mia ultima partita in un momento particolare perché c’era il COVID».

LA NUOVA ESPERIENZA A DAZN E LA FIDUCIA RICEVUTA – «Ringrazio chi mi ha dato fiducia in un momento di difficoltà per me: ho fatto una scelta mettendomi in gioco facendo una cosa diversa rispetto a quella che ho fatto negli ultimi anni».

LE ACCUSE DI MANCANZA DI TRASPARENZA E LA DIFESA DEL PROPRIO OPERATO – «È la cosa che mi fa ancora più male, ho portato la mia vita su quell’aspetto. Mi sono chiesto subito dove avessi sbagliato e se mi dovessi vergognare di qualcosa. A quest’ultima domanda mi sono risposto di no. Ci sono cose che potevo fare meglio, non solo da parte mia. Non mi imputo di aver fatto le cose in malafede, il mio obiettivo era non sbagliare, che è impossibile. Ero ossessionato dal fatto che un nostro errore potesse incidere su una partita. Io dopo una partita se c’era stato un errore mio non dormivo bene, pure se la partita era finita bene».

IL MOMENTO PIÙ DIFFICILE DURANTE L’INCHIESTA – «Mi ha travolto, per assurdo oggi sto forse peggio perché sei mesi ti permettono di capire tante cose ma anche di vedere ciò che hai lasciato. È una ferita che non si rimarginerà mai. La ferita fa più male ogni giorno che passa».

LE POLEMICHE SU OPEN VAR E LE CRITICHE AGLI ARBITRI – «Per gli arbitri è stato molto faticoso, un giornalista ha scritto che l’Italia non ha meritato Open Var e ha ragione: i ragazzi si sono sentiti messi sotto accusa».

IL RAPPORTO CON L’AIA E IL TRATTAMENTO MEDIATICO DELL’INCHIESTA – «Ci tengo a dire che mi sono trovato benissimo. Dal punto di vista mediatico l’aggressione è stata feroce, ma non credo riguardi solo me. Un avviso di garanzia oggi diventa una condanna. Capisco persone che hanno avuto problemi come il mio che si trovano in difficoltà. Dal garantismo non si può fare una condanna: l’avviso di garanzia diventa sostanzialmente un’accusa pubblica, e questo non riguarda solo me».

IL FUTURO PROFESSIONALE E I PROGETTI DOPO L’ESPERIENZA DA DESIGNATORE – «In Italia stavo finendo il quinto anno e non sarei andato avanti, avrei probabilmente fatto altro. Nel mio programma personale c’era dell’altro e probabilmente non sarei rimasto in Italia».

IL MESSAGGIO AI GIOVANI ARBITRI E LA LOTTA CONTRO LE AGGRESSIONI – «Direi loro di divertirsi: a me il campo manca da morire. Scendere su un terreno di gioco è tutta un’altra cosa. Direi anche di credere tantissimo nel ruolo che hanno, fare l’arbitro non è solo giudicare un fallo o un rigore, è uno stile di vita che aiuta a pensare in una certa maniera. Questa scuola di vita la consiglio a tutti, soprattutto a chi non è arbitro. Tuteliamoli: sentire di arbitri aggrediti o arbitre prese di mira perché sono donne è una cosa di una tristezza immane. Ricordatevi che quell’arbitro potrebbe spesso essere vostro figlio. Ragionando così forse si può avere un risultato migliore».

LA GESTIONE DEGLI ERRORI IN CAMPO E IL RUOLO DEL VAR – «È una delle cose più complesse, è uno scoglio importante: se il VAR interviene l’errore te l’hanno già comunicato. Sai che da quel momento in poi arbitri con la consapevolezza di aver sbagliato: l’arbitro bravo è quello che agisce meglio di fronte all’errore. Bisogna saper convivere con l’errore».