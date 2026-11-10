Elezioni FIGC, Galliani fa ricorso contro Malagò! Scoppia il caso Genoa: una firma può cambiare la corsa alla presidenza

Elezioni FIGC 2026, Adriano Galliani presenta un ricorso al Tribunale Federale Nazionale contro la commissione istituita da Giovanni Malagò per verificare le candidature alla presidenza della Federcalcio

Si accende lo scontro per la presidenza della FIGC. Adriano Galliani ha presentato un ricorso al Tribunale Federale Nazionale per contestare l’istituzione della commissione incaricata di verificare la regolarità delle candidature, organismo voluto dal commissario Giovanni Malagò, suo avversario nella corsa elettorale.

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La notizia è stata riportata dall’ANSA, che ha visionato il documento formalizzato dall’avvocato Filippo Lattanzi. Al centro della controversia figura una questione potenzialmente decisiva: la doppia sottoscrizione del Genoa, inizialmente schierato con Galliani e successivamente passato a sostenere Malagò.

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Elezioni FIGC, il caso Genoa può cambiare la candidatura di Malagò

La vicenda nasce dalla decisione del Genoa di sostenere inizialmente la candidatura di Galliani, che ha inserito l’adesione del club ligure nella propria documentazione ufficiale.

Successivamente, però, la società rossoblù ha cambiato posizione, comunicando attraverso una PEC di revoca e diffida il proprio sostegno a Malagò.

Una situazione delicata perché, qualora la firma del Genoa non fosse considerata valida per il commissario, quest’ultimo non raggiungerebbe la soglia minima di undici sottoscrizioni dei club di Serie A, necessaria per presentare la candidatura.

Elezioni FIGC, Galliani contesta la commissione nominata da Malagò

Il ricorso riguarda soprattutto le competenze della commissione istituita il 2 novembre e coordinata dal generale Parrinello.

Secondo la posizione sostenuta da Galliani, la verifica delle candidature dovrebbe spettare al Segretario Generale della FIGC, Marco Brunelli, come previsto dalle disposizioni federali.

Fonti interne alla Federazione hanno tuttavia precisato che la nuova commissione non sostituisce il Segretario Generale, al quale rimarrebbe il potere esclusivo di controllo.

L’organismo sarebbe stato costituito per rafforzare le verifiche procedurali, anche alla luce delle criticità segnalate dal CONI nel provvedimento di commissariamento.

Elezioni FIGC, il ricorso di Galliani e il rischio di nuove contestazioni

Nel documento di 14 pagine, il legale di Galliani sottolinea l’importanza della decisione sulla doppia firma del Genoa, considerando l’avvicinarsi della scadenza per la pubblicazione delle candidature.

IL NODO DELLE CANDIDATURE – «scelta sul doppio avallo del Genoa, elemento chiave per l’ammissione di uno dei due aspiranti presidenti».

Secondo il ricorso, l’intervento della commissione potrebbe mettere in discussione la regolarità della procedura elettorale.

LA CONTESTAZIONE ALLA COMMISSIONE – «l’Assemblea del 14 dicembre finirebbe per basarsi sui riscontri formulati da un ente privo di competenza, nominato peraltro da uno dei diretti concorrenti».

L’avvocato Lattanzi, che ha rassegnato le dimissioni dalla commissione agenti FIGC, sostiene inoltre che un’eventuale lesione dei diritti del proprio assistito potrebbe non essere rimediabile successivamente.

Elezioni FIGC, le prossime scadenze e cosa può succedere

Il calendario prevede la pubblicazione delle candidature entro il 14 novembre, mentre l’assemblea elettiva è fissata per il 14 dicembre 2026.

La richiesta di Galliani punta a ottenere la sospensione del provvedimento contestato, riportando le verifiche nelle competenze del Segretario Generale senza modificare le scadenze previste.

La questione resta quindi aperta: sarà il Tribunale Federale Nazionale a valutare il ricorso, mentre la validità del sostegno del Genoa potrebbe diventare determinante per il futuro della corsa alla presidenza della Federcalcio.