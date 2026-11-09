Calciomercato Arsenal, clamoroso scambio con l’Atletico Madrid? Julian Alvarez e Zubimendi possono cambiare squadra già a gennaio!

Calciomercato Arsenal Atletico Madrid, prende quota l’ipotesi di un’operazione che coinvolgerebbe Julian Alvarez e Martin Zubimendi: i dettagli

Il calciomercato di gennaio 2027 potrebbe regalare un’operazione sorprendente tra Arsenal e Atletico Madrid. Al centro delle indiscrezioni ci sono Julian Alvarez e Martin Zubimendi, due calciatori di grande valore che stanno attraversando un momento particolarmente delicato nelle rispettive squadre.

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Secondo quanto riferito dalla radio spagnola RNE, i due club potrebbero valutare un’operazione che porterebbe l’attaccante argentino a Londra e il centrocampista spagnolo a Madrid. Un’ipotesi ancora da sviluppare, ma destinata ad attirare l’attenzione in vista della prossima sessione invernale.

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Calciomercato Arsenal, Julian Alvarez torna nel mirino dei Gunners

Il futuro di Julian Alvarez potrebbe essere lontano dall’Atletico Madrid. Durante l’estate, l’attaccante aveva manifestato il desiderio di trasferirsi al Barcellona, ma la società spagnola aveva deciso di trattenerlo.

L’avvio della nuova stagione non ha però rispettato le aspettative: appena due gol nelle prime 12 presenze, dopo le 20 reti realizzate in 49 partite nella precedente annata.

Nonostante le difficoltà, Diego Simeone continua a sostenere il giocatore, sottolineando la necessità di ritrovare «il miglior Julian».

L’Arsenal, già interessato all’argentino durante l’estate, potrebbe tornare alla carica, anche se il precedente rifiuto del calciatore rappresenta un elemento da considerare.

Calciomercato Atletico Madrid, Zubimendi può lasciare l’Arsenal

Situazione complicata anche per Martin Zubimendi, che ha perso progressivamente centralità nel progetto tecnico di Mikel Arteta.

Il centrocampista spagnolo ha collezionato appena 100 minuti in Premier League senza partire titolare, mentre il minutaggio complessivo nelle diverse competizioni si attesterebbe intorno ai 380 minuti.

Una situazione che potrebbe favorire una partenza anticipata, con l’Atletico Madrid particolarmente attento alla sua evoluzione.

Zubimendi, seguito anche dal Real Madrid durante l’estate, rappresenterebbe un rinforzo di qualità per il centrocampo dei Colchoneros.

Calciomercato Arsenal Atletico Madrid, scambio possibile a gennaio?

L’ipotesi di uno scambio tra Julian Alvarez e Martin Zubimendi potrebbe dunque diventare uno dei temi principali del prossimo mercato.

Restano tuttavia diversi ostacoli, a partire dalle valutazioni economiche dei due calciatori e dalla loro disponibilità a cambiare squadra.

Al momento non risultano accordi ufficiali tra Arsenal e Atletico Madrid per uno scambio. Le prossime settimane saranno importanti per capire se l’interesse reciproco potrà trasformarsi in una trattativa concreta.